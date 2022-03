Denuncia en redes que sus hijas fueron abusadas por su abuelastro; ya fue detenido

Una madre de familia en Tamaulipas denunció en redes sociales que sus dos hijas fueron abusadas sexualmente por su abuelastro. El caso ha causado indignación entre los usuarios ante la incompetencia de las autoridades.

La mujer, identificada como Ana Karen, dijo haber escuchado hace tres meses la confesión de su hija de 9 años de edad, quien señaló haber sido abusada por su abuelastro el cual las visitó durante las fiestas decembrinas.

“Me dice ‘mami te necesito. Tú me has dicho que entre bebé y mamá no debe haber secretos’ (...) ‘es que mi bisabuelo me tocó’. Cuando me termina de describir todo lo que le hizo esta persona, sabes que una niña no te puede inventar eso”, expuso la madre de familia.

Asimismo, comentó que su otra hija de 5 años relató haber atravesado una situación similar.

Ana Karen mencionó haber buscado ayuda en el Centro de Justicia para las Mujeres (CEJUM) en Reynosa; sin embargo, estos se la negaron al argumentar que por la época decembrina no contaban con personal. El agresor habría logrado huir.

La Fiscalía estatal abrió una carpeta de investigación por el delito de violación, señalando como imputado a Jorge “N”. El dictamen ginecológico confirmó que la menor de 9 años había sufrido una violación.

“Fue muy doloroso enterarme de esa manera que sí lastimó a mi hija, que si le quitó su inocencia”.

La madre expuso en redes que desde entonces la vida de la menor no ha sido igual, pues tiene que acudir a terapias y presenta ataques de pánico y ansiedad. A pesar de las evidencias, la investigación nunca avanzó.

Caso de Ana Karen causa indignación en redes

Ante la impotencia causada por la incompetencia de las autoridades, Ana Karen denunció el caso en las redes sociales, levantando indignación entre los usuarios de internet.

En la publicación, la madre de familia señaló la apatía del Ministerio Público encargado del CEJUM en Reynosa, a cargo de Julio César Aparicio.

Luego de haberse viralizado el caso de Ana Karen, las autoridades decidieron destituir al agente de su caso y se le fue asignado otro abogado, además de haber sido contactado por la CNDH y el gobierno estatal.

Detienen a abuelastro pederasta

Luego de que Ana Karen expusiera el caso en redes, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas informa que, en colaboración con autoridades norteamericanas y de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora, fue detenido con base en Orden de Aprehensión Jorge “M” por el delito de Violación Equiparada Agravada a una menor de edad.

#FGJT_Informa La @FGJ_Tam en colaboración con autoridades norteamericanas y la @FiscaliaGeneralSonora con base en O. de A. de Jorge “M” por el delito de Violación Equiparada Agravada a una menor de edad, registrado el 26 de diciembre en la col. Vista Hermosa #Reynosa #Tamaulipas pic.twitter.com/NpjB5TOPU4 — Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas (@FGJ_Tam) March 29, 2022

Los agentes de la Patrulla Fronteriza localizaron y deportaron al imputado, entregándolo a los elementos de Fiscalía General de Justicia de Sonora, quienes cumplimentaron la orden judicial emitida por un juez de control, concedida después de que el Agente del Ministerio Público presentara elementos que implican al detenido en el citado delito.

El detenido será puesto bajo custodia de Agentes de la Policía Investigadora para ser trasladado a Tamaulipas y puesto a disposición de la autoridad competente.

CON INFORMACIÓN DE Observatorio Tamaulipas

La noticia por todos los medios. ¡Descarga nuestra app !

ME