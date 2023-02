WhatsApp: ¿Qué significa si alguien te envía el mensaje “1437″?

La aplicación WhatsApp es una de las más utilizadas a nivel mundial, la cual tiene cerca de 12 mil millones de usuarios en todo el mundo; sin embargo, se ha vuelto popular un detalle entre los usuarios más jóvenes, se trata de los números “1437″.

El número “1437” suelen utilizarlo los jóvenes para manifestar su amor a través de WhatsApp.

Por lo general, suele ser usado en las conversaciones que tiene una pareja aunque también puede emplearse para manifestar cariño con algún amigo.

adn40, siempre conmigo. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

¿Qué significa “1437″ en WhatsApp?

Este mensaje está de moda y viene del idioma inglés, donde el número 1 es la letra “I"; el 4 es “Love”, el 3 es “You” y el 7 es “Forever”.

Es decir, si alguien te manda este número a través de WhatsApp u otra plataforma de comunicación, lo que quiere transmitir es la frase “I love you forever” (Yo te amo por siempre).

Así que ya sabes, si alguien te manda un mensaje con el número 1437, lo que te está queriendo decir es “I love you forever”.

Te contamos que es la nomofobia y porqué podrías padecerla

Este mensaje se ha vuelto una tendencia entre los jóvenes y se han hecho presente también Telegram, Instagram, Facebook o Messenger.

Este tipo de mensajes podrían variar su significado dependiendo del país donde se utiliza, por ejemplo, en China se suele usar “520″ para expresar lo mismo.

De igual forma si alguien solo te escribe “143″ eso significa “I love you” o “Te quiero”.

Función espacio secreto de WhatsApp

Una de esas funciones es el “espacio secreto” de WhatsApp , en donde los usuarios pueden observar detalladamente el uso de datos móviles en estadísticas. De esta manera, podrás conocer cuántos estados has publicado y visto, la cantidad de mensajes que has enviado y recibido, el uso de gigabytes que has consumido, así como otros datos desde el primer día en que instalaste la app.

Si quieres acceder a este “espacio secreto” de WhatsApp, entonces te decimos cuáles son los pasos que debes seguir: