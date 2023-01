Así puedes activar el “espacio secreto” de WhatsApp

Es bien sabido que la aplicación de mensajería instantánea WhatsApp es una de las más populares y utilizadas, por lo que tiene actualizaciones de manera frecuente e incluso algunas funciones y trucos que aunque ya se tenían, no eran muy conocidos.

Función espacio secreto de WhatsApp

Una de esas funciones es el “espacio secreto” de WhatsApp, en donde los usuasrios pueden observar detalladamente el uso tus datos móviles en estadísticas. De esta manera, podrás conocer cuántos estados has publicado y visto, la cantidad de mensajes que has enviado y recibido, el uso de gigabytes que has consumido, así como otros datos desde el primer día en que instalaste la app.

Si quieres acceder a este “espacio secreto” de WhatsApp , entonces te decimos cuáles son los pasos que debes seguir:



Verifica que WhatsApp no tenga actualizaciones pendientes en la Google Play Store de Android o App Store de iOS.

no tenga actualizaciones pendientes en la Google Play Store de Android o App Store de iOS. Abre WhatsApp y presiona sobre el ícono de los tres puntos verticales que se ubican en el extremo superior derecho.

y presiona sobre el ícono de los tres puntos verticales que se ubican en el extremo superior derecho. Verás que se desplegarán varias opciones, oprime en los “Ajustes” > “Almacenamiento y datos”.

Seleccionar en el apartado “Uso de datos”.

Ya llegaste a la sección oculta de la app.

Como podrás darte cuenta no es difícil acceder a esta, solo es importante tomar en cuenta que debes tener la última actualización. Podrás observar detalles acerca del uso que le das a la aplicación, seguramente de cosas que ya ni te acordabas.

Editar mensajes enviados en WhatsApp

Se ha mencionado que la función de editar mensajes enviados en WhatsApp está en beta y se desplegará al dejar pulsado el mensaje por algunos segundos. Desafortunadamente aún no se tiene certeza si este aparecerá con un “editado” debajo del texto, pero podría llegar en este 2023.

Esta herramienta que está disponible en otras apps de mensajería ha sido muy útil, así que sin duda es una de las más esperadas para los usuarios de WhatsApp, ya que en lugar de borrar el mensaje o volver a enviar un texto con la respectiva corrección, ahora se podrá editar sin mayor tema.