Qué es WhatsApp Plus y por qué no debes descargarlo

WhatsApp una de las aplicaciones más utilizadas a nivel mundial, con más de dos mil millones de usuarios alrededor del globo. Sin embargo, muchas personas encuentran mejores prestaciones en versiones no oficiales como WhatsApp Plus. Hoy conocerás qué es y por qué no debes descargarla.

Qué es WhatsApp Plus

Si bien WhatsApp es la aplicación de mensajería instantánea más elegida a nivel mundial, tiene algunas características que pueden resultar molestas para muchos usuarios. Un grupo de desarrolladores independientes, que nada tienen que ver con la empresa dependiente de Facebook, han creado una versión “mejorada” de la app y la denominaron WhatsApp Plus.

WhatsApp Plus es una actualización no autorizada por Facebook, para dispositivos con sistema Android, donde se ofrecen funciones que la versión original no tiene.

Son muchas las opciones extra que esta versión les entrega a los usuarios, paro a cambio se debe pagar un precio muy alto. Estas son algunas de las funciones que WhatsApp Plus ofrece:

Emojis exclusivos.

El status “Online” puede ocultarse/ Modo Avión para no aparecer “En línea”.

Quitar el “escribiendo” y que nadie sepa que estás redactando un mensaje.

El usuario también define quién puede llamar y quién no puede llamar.

Visualizar los “Estados” que han sido eliminados.

Personalizar la interfaz de la aplicación, es decir, cambiar el color de los chats, etc.

Programar notificaciones y mensajes.

Ver mensajes eliminados.

Recuperar fotografías eliminadas.

Desactivar las palomitas azules cuando lees los mensajes.

Todas estas herramientas extras que ofrece WhatsApp Plus le ha valido millones de descargas de usuarios que están encantados por todas estas opciones. Sin embargo, el precio a pagar es demasiado caro y ahora conocerás por qué no debes instalarlo.

Por qué no debes instalar WhatsApp Plus

A pesar de las magníficas prestaciones de WhatsApp Plus, lo cierto es que sus desventajas pueden poner en riesgo a tu teléfono y tus datos personales. La versión no oficial de la aplicación, que puede identificarse porque su ícono es azul y no verde, no debe descargarse si quieres proteger tu privacidad.

La razón principal es que no cuenta con los mecanismos de seguridad que tiene WhatsApp , y que permiten mantener una conversación de forma privada. Es por esto que WhatsApp Plus no está enlistada de manera oficial en la base de datos de PlayStore de Google. Solo se encuentra a través de sitios web de terceros y con formato apk.

El riesgo es tan importante que WhatsApp oficial ha decidido tomar medidas drásticas para aquellos que decidan instalar la actualización pirata de WhatsApp. La aplicación dependiente Facebook suspenderá las cuentas en las que verifique que se ha instalado WhatsApp Plus.

Si ves una advertencia en la que se indica que la cuenta fue “suspendida temporalmente” significa tienes una aplicación no oficial instalada.

Ya conoces qué es WhatsApp Plus y por qué no debes instalarlo. De hacerlo, los desarrolladores de la app pirata tendrán acceso a tu información personal: nombres y números telefónicos, cuentas de Facebook, Instagram, fotografías y archivos de tu dispositivo móvil.

