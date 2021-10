Conoce el paso a paso para ocultar la última vez que estuviste conectado a dos de las aplicaciones más populares del mundo: WhatsApp y Messenger. Antes de continuar debes saber que veremos métodos comprobados dentro de las aplicaciones oficiales, para evitar tener que recurrir a aplicaciones de terceros, que pueden traer software malicioso para tu teléfono.

Las aplicaciones de mensajería instantánea son hoy un canal de comunicación indispensable para el día a día, sobre todo desde el paso de la pandemia por COVID-19. Ya sea que las uses para tu trabajo, con tu familia o amigos, las apps de chats y videollamadas son necesarias para desenvolverse en sociedad.

Pero muchas veces queremos descansar de este canal que permanentemente nos demanda el estar disponibles y conectados. Por esta razón, y para cuidar la privacidad de los que quieren permanecer ocultos, veremos cómo ocultar que estás conectado en WhatsApp y Messenger.

Antes de continuar, es importante decir que el estado de “en línea” no puede ocultarse de forma oficial con opciones de estas apps, pero sí se puede controlar que se muestre el horario de la última conexión.

Si quieres ocultar la hora de última conexión, y que nadie vea que estuviste conectado debes prestar atención a los siguientes pasos.

Cómo ocultar que estás conectado en WhatsApp

El proceso es muy sencillo en WhatsApp, debes seguir estos pasos.

-Abre la aplicación de WhatsApp en tu celular y entra en el apartado de Privacidad.

-Luego presiona en la opción de “Hora de últ. vez” y cambia el ajuste a Nadie.

-Listo, con estos pasos ya no se verá la última vez que estuviste conectado en WhatsApp.

Por otra parte si lo que quieres es ocultar que estás en línea, entonces deberás aplicar métodos por afuera de la app, como por ejemplo, desactivar el Wifi, responder los mensajes y luego volver a activarlos, o activar el modo avión y proceder de la misma forma.

Cómo ocultar que estás conectado en Messenger

El procedimiento en la aplicación de mensajería instantánea de Facebook es también realmente sencillo, debes seguir los siguientes pasos.

-Abre la app de Messenger en tu teléfono.

-Ahora presiona sobre tu foto de perfil arriba a la izquierda.

-En este apartado puedes visualizar a simple vista estado activo.

-Presiona sobre dicha opción y podrás ver un interruptor para desactivarlo.

Listo, ya conoces cómo ocultar cuándo has estado conectado en WhatsApp y en Messenger. Recuerda que el estado “en línea” no puede desactivarse de forma oficial desde la aplicación, y debes acudir a otros métodos un poco incómodos. También puede descargarte aplicaciones de terceros, pero no es lo más recomendable desde el punto de vista de la seguridad.

