La limpieza del hogar hace bien a la mente, según la ciencia

Es fácil atraer el estrés y la ansiedad, por lo que un estudio científico ofreció una solución sencilla y accesible para encontrar paz y claridad mental desde el hogar, al recurrir a la limpieza y organización. Este hallazgo respaldó la conexión directa entre mantener un espacio limpio y ordenado y experimentar una mejora significativa en el bienestar emocional.

La cultura del orden, que ganó popularidad a través de plataformas digitales y el surgimiento de influencers dedicados a la organización del hogar, parece tener una base científica sólida detrás de su atractivo visual y práctico. La neuropsicóloga Diane Roberts Stoler explicó que el desorden puede actuar como una distracción visual, aumentando la sobrecarga cognitiva y disminuyendo la memoria de trabajo. En contraste, la limpieza proporciona un efecto calmante para la mente, ayudando a reducir el estrés y mejorar el bienestar emocional.

Por otro lado, el estudio llevado a cabo por el Center on Everyday Lives and Families (CELF) de la Universidad de California (UCLA) en 32 familias, reveló que el desorden tiene un impacto negativo en la autoestima y el estado de ánimo de los individuos. Se encontró una correlación directa entre la cantidad de objetos en un hogar y el nivel de estrés experimentado por sus habitantes. Diane Roberts añadió que la limpieza no solo ayuda a reducir el estrés, sino que también tiene efectos positivos en la autoestima y la productividad.

Además de los beneficios emocionales y psicológicos, mantener un hogar limpio y ordenado puede mejorar la calidad del sueño, el estado de ánimo general y promover un ambiente de relajación. Esto resulta especialmente beneficioso para individuos que enfrentan desafíos como el Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH), lesiones cerebrales y déficits de función ejecutiva.

Curiosamente, la investigación también señaló que, si bien los entornos ordenados favorecen decisiones saludables, los espacios desordenados pueden estimular la creatividad y la generación de nuevas ideas. Esto sugiere que el equilibrio ideal entre orden y desorden puede variar según las necesidades y prioridades personales de cada individuo.

En términos de salud física, la limpieza juega un papel esencial en la prevención de alergias y asma al reducir la presencia de ácaros, polvo, moho y hongos en el hogar.

La conexión entre un hogar limpio y el bienestar emocional destaca la importancia de considerar la organización y limpieza no solo como tareas domésticas pesadas u obligaciones, sino como componentes esenciales para mejorar nuestra salud mental y calidad de vida.

