Mariachi cautiva a TikTok al interpretar tema de Sailor Moon a “la mexicana”

Un Mariachi está cautivando a todo TikTok con su interpretación del opening de uno de los animes más populares de todos los tiempos, Sailor Moon, al más puro estilo del mariachi mexicano.

El usuario de TikTok ‘Angel Ortiz y su Mariachi’ compartió en la plataforma de videos cortos su recreación del tema “Legendaria luz de luna”, la cual aparece en los créditos iniciales del anime Sailor Moon.

En el video, de casi un minuto de duración, se aprecia como Angel Ortiz está vestido con un tradicional traje de mariachi, pero también porta un antifaz, un sombrero de copa y una rosa como adorno, haciendo referencia al personaje de la serie “Tuxedo Mask”.

Asimismo, se observa como Ángel es el que toca todos los instrumentos de principio a fin, desde la trompeta, violín y guitarra, hasta la voz, logrando una grandiosa recreación al estilo mariachi de un clásico del anime.

El video ya cuenta con más de 800 mil visualizaciones en TikTok, 193 mil ‘Me gusta’ y más de 4 mil comentarios de usuarios que destacan el gran trabajo del mariachi al recrear a “Sailor Moon a la mexicana”, así como solicitarle más interpretaciones de otros animes famosos.

“Nueva meta: que me traigan mariachis con el op de Sailor Moon”, “Qué chulada de trabajo”, “si alguien me llega con una serenata así, yo me caso”, fueron algunos de los comentarios.

Mariachi en TikTok toca openings de anime

Pero Sailor Moon no ha sido el único anime al cual este tiktoker le ha hecho su versión mariachi, pues en su cuenta se pueden encontrar más interpretaciones de otros clásicos de la animación oriental.

Entre los temas de anime que el mariachi ha recreado se encuentran Candy Candy, Digimos, Ranma ½, entre otros.

Sin duda, Angel Ortiz ha demostrado a todo TikTok que fusionar dos culturas diferentes puede dar resultados realmente impresionantes.

