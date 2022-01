Denuncian violencia de género con ‘Favorite Crime’ en TikTok

Desde hace algunos años, distintos sectores de la sociedad han buscado encontrar espacios y herramientas para darle voz a los millones de personas que sufren violencia de género, y redes sociales como TikTok se han convertido en canales de comunicación para hablar abiertamente de ello, como sucede actualmente con el trend Favorite Crime.

¿Por qué usan Favorite Crime para hablar de violencia de género?

Favorite Crime se trata de una de las canciones de ‘Sour’, el álbum debut de la cantautora Olivia Rodrigo, una letra melancólica y desgarradora que en la plataforma de videos de corta duración se ha convertido en un estandarte para revelar historias de violencia de género.

Específicamente, un fragmento de la canción dice la frase “Those things I did just so I could call you mine” (“Esas cosas que hice solo para poder llamarte mío”) se escucha en distintos videos de TikTok en los que la gente confiesa situaciones a las que accedieron ante peticiones o prácticas reprobables siendo parte de relaciones disfuncionales o tóxicas.

Estos videos han conseguido una enorme respuesta y millones de reproducciones, aunque algunos de los comentarios al respecto muestran una polarización entre las reacciones.

Videos del trend Favorite Crime de TikTok

Entre las confesiones de violencia de género que se pueden ver en estos videos de TikTok hay de todo tipo, como “Le dije a mi mamá que tenía una alergia o algo para que no se diera cuenta de que intentó ahorcarme con el cinturón de seguridad de su carro” o “Cuando le decía a mi mamá que no había comido porque no tenía hambre, pero no me sobraba dinero porque el wey me cobraba la gasolina”.

Otro ejemplo es el de una chica que menciona: “Ok, pero yo me dejé embarazar a los 13 para hacerlo feliz”.

Incluso, hombres se han sumado a esta tendencia, como el caso del TikToker que dijo “Cuando le dije a mis papás que Harvard no era lo que esperaba, para regresar contigo a México”.



Sin embargo, en otros casos más íntimos, e incluso “incómodos” como lo han mencionado internautas, usuarios de la red social han desvirtuado el objetivo inicial de este trend, como una chica que dijo: “Cuando te apliqué fomentos tibios en tu ano con h3morroid3s para desinflamar, lo tenías lleno de popó y te lo limpié con una toallita húmeda”.

