Empleos sin título profesional y descansos de 100 minutos, las tendencias laborales hacía 2024

Conforme van pasando los años las tendencias laborales se van actualizando y modificando para el beneficio de los trabajadores, los cuales hoy en día ya pueden presumir que cuentan con mejores condiciones en comparación con años atrás, en los cuales varios empleados se quejaban por las malas prácticas en las oficinas y demás.

Y si bien es cierto que aún hay muchas áreas de oportunidad para mejorar el ambiente laboral, las nuevas tendencias en cuanto a las condiciones de trabajo en México cada vez avanzan más y más en beneficio de los patrones y colaboradores.

Es por ello que a continuación te daremos a conocer todos los detalles sobre las nuevas tendencias laborales que de acuerdo con los expertos, para el próximo 2024 se estarán manejando en un gran porcentaje de zonas de trabajo tanto en México como en el resto del mundo.

¿Cuáles serán las tendencias laborales en 2024?

De acuerdo con lo mencionado por la plataforma de recursos humanos con operación a nivel mundial, Deel , son cinco las tendencias que se consideran como las principales rumbo al próximo 2024, las cuales pueden beneficiar tanto a los trabajadores como a los patrones en todos los niveles.

Estas nuevas tendencias laborales que señala Deel son las siguientes:

No más títulos profesionales

Según con lo señalado por la plataforma antes mencionada, la solicitud de un título profesional como requisito indispensable para ingresar a un área de trabajo ya no será necesario, pues se estará “premiando” primero a las habilidades antes que los títulos universitarios.

Es importante mencionar que eso no quiere decir que las empresas no se fijen en las aptitudes académicas de cada persona, sino que ya no será un parteaguas para la contratación o rechazo de algún aspirante.

Descansos de 100 minutos

Otro punto es el tiempo recreativo al que podrán contar los empleados dentro de su jornada laboral, por lo cual se indica entre las tendencias que algunas empresas podrán otorgar hasta 100 minutos de descanso a sus trabajadores para que puedan encontrar un mejor enfoque laboral durante su estancia.

Trabajadoras con alta experiencia

De igual forma, Deel indica que se comenzará a premiar a aquellas trabajadoras que cuenten entre los 45 y 65 años de edad, pues según lo señalado por la plataforma, ellas son las mujeres que se encargaron de romper “el techo de cristal” entre la paridad de género en el ámbito laboral.

Tiempo libre para encontrar mejores oportunidades

Se señala que para el próximo 2024 las personas en vez de sentir la presión y ansiedad laboral del mundo laboral, ahora se enfocarán en disfrutar de su tiempo libre y aprovechar las oportunidades para encontrar el trabajo adecuado para ellos.

Búsqueda de trabajo “incansable”

En contraste con el punto anterior, Deel señala que para el próximo año se podrá dar el auge de aquellas personas que, inconformes con su situación laboral, sueldo, jefes y demás, comenzarán a buscar por cielo, mar y tierra las mejores oportunidades para contar con el trabajo que les sea el mejor para ellos.

