Precios y lineup del Tecate Live Out 2022, liderado por Lorde

A través de las redes sociales, Tecate Live Out 2022 informó cuál es el lineup este festival, que se llevará a cabo el próximo sábado 15 de octubre en el Parque Fundidora, Monterrey, donde las personas podrán disfrutar de un evento liderado por Lorde, Khalid, Jungle, Polo & Pan, Yungblud, Purple Disco Machine, Aitana y Saint Motel.

También se confirmó que el cartel contará con la presencia de Roosevelt, Yellow Days, Elsa y Elmar, The Change, Atlas Genius, Too Monny Zooz, Godford, Smith & Tell, Yoss Bones, Kari Faux, Noah Pino Palo y Miranda Santizo.

¿Dónde conseguir los boletos del Tecate Live Out 2022?

Los boletos para el Tecate Live Out 2022 se podrán conseguir a través de la Preventa, la cual comienza el próximo martes 31 de mayo, a las 11 de la mañana, en la página de Ticketmaster y termina el miércoles 1 de junio. Por otra parte, los boletos para la venta general inician el 2 de junio.

¿Cuál es el precio de los boletos para el Tecate Live Out 2022?

La primera fase iniciará el día de la Preventa, la entrada general tendrá un costo de 995 pesos. Las personas podrán asistir al festival, rentar lockers y acceder al food truck.

Mientras que el Comfort Pass costará 1,245 pesos con lo cual podrás disfrutar de la experiencia de marcas, además de baños privados con aire acondicionado. Por último está el precio Plus, que cuesta 1,945 pesos y tiene más beneficios como zona de hidratación gratuita, zona de mesas comunes y baños plus.





Preventa Citibanamex: 31 de mayo y 1 de junio.

Venta libre: A partir del 2 de junio.



