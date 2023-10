Llevan a su perrito de vacaciones y lo abandonan en aeropuerto de Los Cabos

A través de TikTok se dio a conocer la triste historia de un perrito , quien fue abandonado en el aeropuerto de Los Cabos en Baja California, luego de viajar con su dueño a unas vacaciones.

La usuaria Mariel Cortazar contó en el video que el can que fue abandonado en el lugar desde hacía un año, debido a que la aerolínea no permitió que regresara en el avión con su dueño, por lo que lo abandonó.

La autora del video escribió: “Mi dueño me abandonó en el aeropuerto de Los Cabos hace más de un año; me trajeron de vacaciones y no me dejaron subirme de regreso en el avión, así que mi dueño decidió dejarme aquí, pero yo sigo esperando a que regresen por mí"

Mujer pide que adopten a perrito abandonado en Los Cabos

La mujer dijo en redes sociales que el propósito no era ubicar a la persona que abandonó al animalito, sino encontrar a un nuevo dueño, debido a que después de mucho tiempo el perrito se mantiene fiel y espera al dueño que lo dejó a su suerte.

En el video la mujer contó que cuando le contaron la historia del perrito, algunas personas afirmaron que su dueño junto con él viajaron desde Puebla para pasar unas vacaciones, pero una vez que la aerolínea se opuso a que el can volara de regreso, el sujeto no tuvo piedad y solo dejó al animalito en el lugar desconocido.

Cabe señalar que la historia apunta a un final feliz, debido a que algunos usuarios incluso algunos que viven cerca del aeropuerto dijeron estar dispuestos a adoptarlo.

