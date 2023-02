“Scream VI”, “The Flash”, hasta “Creed III”, todos los trailers del Super Bowl LVII

Los Chiefs de Kansas City vencieron a los Eagles de Philandelphia 38-35 en el Super Bowl LVII por lo que consiguieron levantar el trofeo Vince Lombardi, y como era de esperarse el último partido de la temporada de la NFL atrajo millones de espectadores por lo que se proyectaron un sinfín de comerciales especiales para este evento, pero también se dio cita el mundo del cine con los avances de algunas de las películas más esperadas de este año como Fast X y Tha Flash.

El Super Bowl LVII nos dejó un espectacular medio tiempo con la actuación de Rihana, que a muchos espectadores con convenció, también dejó los trailers de las películas que estarán pronto en las pantallas de cine, y te decimos algunos que aparecieron durante los anuncios que son tan cotizados durante el evento.

The Flash

Luego de varios escándalos de Ezra Miller, protagonista de The Flash dio a conocer su primer tráiler lleno de sorpresas, donde se vislumbran grandes regresos y la llegada nuevos personajes al universo cinematográfico de DC Comics.

Lo que más le gustó a los fanáticos fue la aparición de Michael Keaton, quien regresa a su papel como Batman luego de 30 años.

Asimismo, el tráiler muestra el debut de Supergirl (Sasha Calle) en la pantalla grande, así como el regreso del Batman de Ben Affleck y el general Zod.

The Flash está programado para estrenarse en cines el 16 de junio de 2023.

Fast X: Rápidos y Furiosos

Fast X, la penúltima de las cintas de la saga de Rápidos y Furiosos, pondrá cara a cara al personaje de Vin Diesel con un nuevo villano interpretado por Jason Momoa .

Fue horas antes del Super Bowl LVII que se revelaron momentos más espectaculares que veremos en la película, la cual se cree que llegue a las salas de cine el próximo mayo.

Michelle Rodríguez, Tyrese Gibson, John Cena, Nathalie Emmanuel, Cardi B, Charlize Theron, Jordana Brewster y Ludacris, se volverán a reunir en esta nueva entrega.

Fast X llega a los cines el 19 de mayo.

Indiana Jones and the Dial of Destiny

Uno de los trailers que se dieron a conocer durante el Super Bowl LVII fue el de Indiana Jones and the Dial of Destiny, en donde se pudo ver a Harrison Ford en uno de sus papeles icónicos una vez más.

La nueva película también contará con la presencia de Phoebe Waller-Bridge, Antonio Banderas, John Rhys-Davies, Shaunette Renee Wilson, Thomas Kretschmann, Ethann Isidore, y Mads Mikkelsen.

Todo parece indicar que esta quinta entrega será la última entorno a este famoso arqueólogo, por lo que quiere despedirse por la puerta grande.

Indiana Jones and the Dial of Destiny se estrena el 30 de junio.

Guardianes de la Galaxia Vol. 3

Durante la transmisión del Super Bowl LVII, Disney lanzó un avance de la tercera entrega de Guardianes de la Galaxia protagonizada por Chris Pratt, Zoe Saldaña, Dave Bautista, Karen Gillan, Pom Klementieff, Vin Diesel y Bradley Cooper.

Esta será la tercera y última entrega de la saga, la cual tiene una mayor dosis de comedia que The Avengers, donde la trama girará sobre el pasado y sobre todo el futuro del carismático Rocket Raccoon, quien será rehén de nuevos villanos por lo que el equipo deberá unirse para rescatar a su compañero y amigo.

Guardianes de la Galaxia Vol. 3 llega a los cines el 5 de mayo.

AIR

Otro de los trailers que se presentaron fue el de AIR, la cual cuenta la historia del ejecutivo de Nike, interpretado por Matt Damon, que contrató a Michael Jordan antes de que se convirtiera en uno de los mejores jugadores en la historia de la NBA.

Air se estrena en los cines el 5 de abril.

Transformers: Rise of the Beasts

Paramount Pictures también promocionó Transformers: Rise of the Beasts , la séptima entrega y última entrega de la franquicia, la cual estará protagonizada por Anthony Ramos y Dominique Fishback.

Transformers: Rise of the Beasts llevará al público a una aventura de los años 90’s e introducirá a los Maximals, Predacons y Terrorcons en la batalla existente en la tierra entre Autobots y Decepticons.

Creed III

Warner Bros compartió otro avance de Creed III presentó un nuevo avance de la película protagonizada por Michael B. Jordan, cuyo personaje es Adonis y durante el avance se pudo observar que enfrentará a Damian, quien era su amigo de la infancia.

La nueva entrega de este atípico spin-off de Rocky se estrenará el 9 de marzo.

Super Mario Bros

El tráiler de Super Mario Bros simula un anuncio de TV donde los hermanos fontaneros, Mario y Luigui, acuden a una casa para arreglar una fuga de agua, en el avance se pudo escuchar el rap que estaba al inicio del programa The Super Mario Bros Super Show, la serie de animación para televisión de 1989 que se emitió en España.

Scream VI

Paramount Pictures presentó la sexta entrega de la franquicia Scream, con los miembros del reparto que regresan Melissa Barrera, Courteney Cox, Hayden Panettiere, Jasmin Savoy Brown, Mason Gooding y Jenna Ortega, así como los recién llegados a la franquicia Jack Champion, Henry Czerny, Liana Liberato, Dermot Mulroney, Devyn Nekoda, Tony Revolori, Josh Segarra y Samara Weaving.

Su estreno está programado para el 10 de marzo.