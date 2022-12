VIDEO: Lanzan tráiler oficial de Transformers: Rise of the Beasts

A través de sus redes sociales Paramount Pictures reveló el nuevo tráiler de uno de sus más grandes éxitos, el cuales regresará a la pantalla grande con la película titulada Transformers: Rise of The Beasts, la cual será una continuación a la entrega de Bumblebee, estrenada en el 2018.

En esta ocasión se puede apreciar a Optimus Prime y Bumblebee enfrentarse a una nueva amenaza para la Tierra, por lo cual tendrán que unir fuerzas con las “bestias metálicas” para poder sobrevivir a la guerra.

Este tráiler deja ver una batalla como nunca antes vista desde que inició la franquicia de Transformers en la pantalla grande.

Así fue la alfombra roja de Black Panther: Wakanda Forever en CDMX

Además de que se presume se podrá ver a un nuevo villano al cual los Autobots se tendrán que enfrentar con ayuda de los humanos para salvar a la Tierra, la cual de nueva cuenta, se verá amenazada por los Decepticons.

Vale la pena señalar que el tráiler de Transformer: Rise of The Beasts dejó ver que para esta película podría haber más de un grupo de estos seres metálicos, es decir, no serían solamente Autobots y Decepticons los que estén entre los humanos.

Se espera que esta película llegue a los cines de todo el mundo en junio del 2023.

Mira ahora el teaser del tráiler de #Transformers: El despertar de las bestias e inicia tu día al… Maximal 💪🏼 🦍 Exclusivamente en cines, 2023. pic.twitter.com/kTtSWL2d14 — Paramount Pictures México (@ParamountMexico) December 1, 2022

Guardianes de la Galaxia Vol. 3 lanza su tráiler oficial

Fue este mismo jueves 1 de diciembre que Marvel Studios reveló el nuevo tráiler de Guardianes de la Galaxia Vol. 3 , el cual levantó muchas expectativas de lo que se podrá ver en este filme.

Fue a través de sus redes sociales que se compartió el video oficial en el que se dará continuación a las aventuras de Star Lord, Drax, Rocket, Gamora y compañía, los cuales se enfrentarán a un nuevo enemigo.

Por lo que se puede ver en el tráiler publicado en redes sociales, será el villano conocido como Adam Warlock quien se encargue de darle la trama a este nuevo filme dirigido por el famoso director James Gunn.

Es importante señalar que se espera que esta entrega de Guardianes de la Galaxia sea la última de estos superhéroes, los cuales fueron introducidos en el Universo Cinematográfico Marvel hace algunos años.

También hay que resaltar que si bien los detalles de la trama de la película aún se mantienen en secreto, el cineasta también se ha burlado de una o dos muertes importantes en esta tercera parte.

adn40, siempre conmigo. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

ytc