Se rieron de su rostro en una entrevista y se hizo nueve cirugías

Do Quyen decidió que no volvería a vivir nunca más lo que le ocurrió en una entrevista de trabajo. Los entrevistadores se rieron él, y lo humillaron, porque consideraron que era demasiado “feo” para el puesto. El joven, traumado por el episodio, se realizó 9 cirugías plásticas en su rostro.

La belleza es una construcción cultural, esto lo han demostrado diferentes estudios antropológicos y sociales, donde se muestran diferentes modelos de belleza que han primado en épocas y culturas diferentes.

En la actualidad, la belleza hegemónica puede representar una presión para muchas personas que no creen estar dentro de este grupo selecto de personas que cumplen con los estándares de moda.

Esto mismo consideraron en la entrevista de trabajo que le cambió la vida a Do Quyen, un joven vietnamita de 27 años que se sometió a un cambio radical de imagen después de ser humillado.

Luego de ese momento, Quyen decidió modificar completamente su rostro, hasta parecer otra persona diferente. Cuando salió del quirófano por primera vez, sintió que todo había valido la pena, ya que ni siquiera sus padres lo reconocieron. Luego fue sumando nuevas cirugías plásticas hasta quedar prácticamente irreconocible.

Do Quyen gastó una importante suma que alcanza los 15 mil dólares, solo en cirugías plásticas. Todo, a raíz de que habían herido gravemente sus sentimientos y autoestima.

Actualmente, tiene una nueva nariz, mandíbula, ojos, mentón, labios y hasta color de piel. El cambio ha sido total, y Do Quyen no se arrepiente de nada. Incluso ha mostrado su rostro, antes y después de las cirugías, para revelar el fantástico cambio.

Muchos de sus seguidores en TikTok, red social donde se dedica a mostrar sus trabajos de maquillaje, no pueden creer que realmente sea él. Las cirugías incluyeron, una rinoplastia, remodelación e implante de labios, implante de mentón, carillas de porcelana dentales y cirugía de párpados.

En TikTok, el joven vietnamita contó que todo lo pagó con sus ahorros, y que tras la primera cirugía, sus padres no lo reconocieron. Quyen no se arrepiente, y cree que todos aquellos que no se sienten cómodos consigo mismos deberían seguir su ejemplo.

“Cada uno debe ser fuerte y su estándar de belleza es cuando una persona se mira al espejo y, sin importar nada más, se siente confiada y satisfecha.” Dice el joven que se sometió 9 cirugías para poder cambiar su rostro, luego de una entrevista donde se rieron de él.

