Conoce al miembro de la Familia Real más popular; no es Kate Middleton

Para nadie es un secreto que desde hace varios años, la Familia Real se ha enfrentado a un gran número de escándalos y señalamientos que los han puesto en el ojo del huracán, por lo que diferentes figuras se han colocados como los más y los menos queridos de los Windsor, y prueba de ello fue Lady Di, quien tan sólo con ser la esposa del heredero al trono se quedó con el amor del público, y ahora muchos creerían que Kate Middleton tiene ese puesto, pero no es así.

Recordemos que desde la muerte de la Diana Spencer, las cosas en torno a la Familia Real siguen siendo muy criticadas, pero Isabel II siempre contó con el amor de sus súbditos; sin embargo, mucho se dijo que su fallecida nuera le robaba los reflectores, algo que nunca fue de su agrado, y tras su descenso, los hijos de ellos, William y Harry fueron los que se quedaron con la empatía de los fans.

Lo que sí es un hecho, es que las cosas empeoraron en cuanto al amor del público cuando la ‘amante’ se convirtió en un miembro oficial de la Familia, y estamos hablando de nada más y nada menos que la actual reina de Inglaterra, Camilla Parker, quien en 2005 se casó por fin con el entonces príncipe Carlos, y como era de esperarse, los fervientes admiradores de la princesa Diana no perdonaron tal traición.

El mismo rey de 74 años de edad creyó que con su ascenso al trono británico, las cosas cambiarían, pero eso no fue así, pues aunque no lo creas, su nuera, la actual princesa de Gales, Kate Middleton , se convirtió en una de las más querías por su belleza, simpatía y calor para sus súbditos, por lo que muchos no han dudado en compararla con Lady Di, y a pesar de su popularidad, ella no es el miembro más querido de la casa de los Windsor y el nombre te dejará con la boca abierta.

¿Quién es el miembro más popular de la corona británica?

Fue a través de una reciente investigación por parte del portal YouGov, dedicado al análisis de datos, se dio a conocer la popularidad de cada uno de los miembros de la Familia Real, y a pesar de que mucho se creía que la madre de los príncipes George, Charlotte y Louis era la que tenía la batuta que había dejado su fallecida suegra, las cosas no son así y los resultados han dejado a todos sorprendidos.

De acuerdo con los números del portal revelados hace tan sólo un par de días, te presentamos el top 5 de los más queridos del palacio de Buckingham:



La cabeza de la lista sigue siendo nada más y nada menos que Isabel II, quien a pesar de haber muerto hace un año, sigue conservando el amor del pueblo británico con un 99% de fama y un 76 de popularidad.

El segundo puesto le pertenece al príncipe de Gales, William quien a pesar de los escándalos de la supuesta infidelidad a la madre de sus hijos con Rose Hambury, sigue siendo uno de los más queridos, pero hay quienes aseguran que es gracias a su esposa y al recuerdo de su madre, pues cuenta con un 99% de fama y un 67 de popularidad.

El tercer puesto ha sido verdaderamente sorprendente, pues en este se encuentra la princesa Ana de Inglaterra, quien a pesar de ser tan social como el resto de la familia, los súbditos la tienen en muy alta estima, pues cuenta con 97% de fama y 63 de popularidad.

Ahora sí, en el cuarto puesto se encuentra Kate Middleton, quien ha sido el rostro de la realeza británica desde la muerte de Isabel II, pues presume de un 89% de fama y un 62% de popularidad.

Mientras que en la quinta posición se ubica el nuevo líder del tronó del Reino Unido, Carlos III, quien a pesar de su escandalosa vida, posee un 98 % de fama y un 55 de popularidad.

