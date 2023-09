El radical cambio de look de Kate Middleton ideal para este Otoño 2023

Una vez más, la princesa de Gales nos demuestra como subirse a los mejores looks de cada temporada, ya que por primera vez y a sus 41 años de edad, Kate Middleton se arriesga a un cambio de look que no sólo la hace lucir mucho más joven, sino además es una de las grandes tendencias planea robarse este Otoño 2023, y estamos muy seguros de que hasta tu vas a querer copiarle.

Desde que la esposa del príncipe William se colocó como uno de los miembros de la Familia Real más populares, los ojos del mundo entero se han consagrado sobre ella, pues aseguran que es una digna representante del legado que ha dejado su fallecida suegra, pues hay quienes no dudan ni por un minuto en compararla nada más y nada menos que con Lady Di, pues aseguran que su personalidad ha llevado a la corona británica a una clara transformación.

Y es que a pesar de que la nuera del rey Carlos III, sigue fielmente los protocolos y las tradiciones que implica la casa de los Windsor, también se ha atrevido a algunas tendencias de moda y estilo que la colocan como uno de los referentes contemporáneos a seguir por personas del mundo entero, y prueba de ello fue su más reciente look con el que ha enamorado y miles de personas van a empezar a copiar.

Tras su viaje express a Francia, la esposa del heredero al trono ha regresado a sus actividades, y dentro de sus compromisos de agenda estaba la visita a la cárcel de MP High Down, en Surrey, ya que ella es la líder y cabeza de The Forward Trust, esto como parte de supervisar a la organización y ver el apoyo a quienes se encuentran en dicho centro penitenciario.

El arriesgado look de Kate Middleton a lucir en Otoño 2023

Y es que no sólo su labor fue la que se llevó los focos, sino también su nuevo estilo, mismo que la hace lucir mejor que nunca, pues por primera vez en lo que lleva dentro de las filas de la Familia Real se ha atrevido a teñir su cabello mucho más claro de lo que ella lo acostumbra, con unas luces que le aportan un estilo mucho más fresco, juvenil y despreocupado.

Pero eso no es todo, pues la cuñada del príncipe Harry un ‘butterfly cut’, mismo que estuvo de moda en la década de los año 90 y ahora regresa con mucha fuerza para esta tercera época del año, pero eso sí, la princesa de Gales ha decidido continuar con su larga melena pero con ondas que potencian el efecto de las capas y con raya en medio, un estilo que sin duda alguna le queda mejor que nunca.

En su más reciente aparición la mujer considerada como la más popular del palacio de Buckingham brilló con el estilo que la caracteriza, pues la cereza del pastel es el flequillo que también presume, pues se trata de un estilo cortina a los lados de la cara que sin duda alguna le favorece mucho mejor de lo que todos se imaginan, y es ideal para los que tienen cara ovalada como la princesa de Gales.

