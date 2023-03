Este es el significado de regalar flores amarillas el 21 de marzo

Nuevas tradiciones se han formado en los últimos años, entre ellas el regalar flores amarillas el 21 de marzo a tu crush, un familiar cercano o a un ser querido muy especial, pero ¿sabes por qué, qué significado tiene este obsequio en México y por qué se volvió tendnecia a nivel internacional?

¿Cuál es la razón para regalar flores amarillas el 21 de marzo?

Si amas a una persona sabes a la perfección que cualquier cosa puede ser una buena razón para regalarle flores. Si es que es su cumpleaños, tuvo un logro en su trabajo, si se ve hermosa, etc. No obstante, si le regalarás flores a alguien este 21 de marzo que sean amarillas, pues significa que la quieres demasiado y siempre quieres formar parte de su vida.

Significado de las flores amarillas

Comienza la primavera y uno de los colores que veremos a menudo por las calles de México será el amarillo, el cual es bien conocido por ser alegre y luminoso. Asimismo escucharemos el dicho “la que de amarillo se viste, en su belleza confía”. Sin embargo, otra razón diferente hace referencia a la hora de regalar flores amarillas.

En los últimos años, en México se ha vuelto tendencia regalar flores amarillas el 21 de marzo. En nuestro país es muy común ver a los hombres, sobre todo a los jóvenes comprar flores amarillas en los mercados y florerías para sus novias o parejas. Pero ¿por qué?

Cuando alguien te regala flores amarillas significa que se quiere quedar contigo para siempre. Esa persona sabe a la perfección, que aunque puede haber problemas en el futuro o dificultades en la relación siempre estará contigo en todo momento para apoyarte o consolarte.

¿Qué tiene que ver Floricienta con las flores amarillas?

Regalar flores amarillas se convirtió en tendencia en México gracias a la serie de televisión argentina “Floricienta”, la cual tuvo un rotundo éxito a nivel internacional, sobre todo en países latinoamericanos. Y es que la protagonista Florencia, quien trabaja como niñera de una familia adinerada de ascendencia alemana, sueña con recibir flores amarillas del conde Máximo Augusto Calderón de la Hoya. Desea un día llegue a la puerta con un ramo completo.

El tema de esta serie de televisión también hace referencia al sueño de la protagonista. La canción también se volvió tendencia y fue una de las favoritas de la audiencia. Ante ello, si es que no has visto la serie , seguramente sí has escuchado el tema principal.

“Ella sabía que él sabía Que algún día pasaría Que vendría a buscarla Con sus flores amarillas”, dice la letra de la canción principal de la serie.

