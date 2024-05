El truco casero para no emborracharse rápido y acabar con la resaca

Si eres de las personas que se toma sus copitas el fin de semana , entonces este truco casero para no emborracharse rápido seguro te va a interesar, porque además no te sentirás tan mal al día siguiente.

Los mexicanos amamos las fiestas. Sin embargo, siempre es prudente beber con moderación y sobre todo, no conducir después de tomar. Así que si eres responsable y este fin de semana tienes una fiesta, hay formas de evitar la molesta resaca.

¿Qué hacer para aguantar más tomando?

Primero, debes saber que tomar con moderación es lo más correcto, ya que beber alcohol en exceso es dañino para tu salud . No obstante, existen algunos trucos que te ayudarán no sentirte mal. La regla básica es que no bebas alcohol con el estómago vacío. Si conoces tu cuerpo, te darás cuenta de que beber alcohol con el estómago vacío puede hacer que te embriagues más rápido, ya que el alcohol se absorbe más rápidamente en el torrente sanguíneo. Asimismo, puede provocarte irritación estomacal. Comer antes de beber puede ayudar a ralentizar la absorción y evitar que te emborraches más rápido.

Otros trucos que puedes aplicar son:



Elige bebidas con menor contenido alcohólico: Hay bebidas que contienen menos alcohol que otras. Para evitar embriagarse demasiado rápido, es importante conocerlas. Si no sabes cuántos grados de alcohol contienen, puedes fijarte en la etiqueta.

Tómate tu tiempo para Come algo durante tu fiesta o reunión: picar entre tragos te ayudará a mantener los niveles de azúcar en sangre estables y a ralentizar la absorción del alcohol.

Getty Images Estos consejos te ayudarán a no emborracharte tan rápido y aguantar la resaca al día siguiente

