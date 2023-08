La historia detrás del primer meme de la humanidad: tiene más de 100 años | FOTO

Hoy en día, la vida no seria la misma sin la existencia de los memes, quien es no sólo se han viento la parte ilustrativa de lo que sucede en el mundo, sino además parte de nuestro lenguaje a la par de los sticker y emojis, pero estos, no nacieron con las plataformas digitales o los apps de mensajería instantánea, pues a continuación te presentaremos el primero de la historia, y con el que habría iniciado la fiebre de estos.

De acuerdo con el diccionario de Marketing en el portal 40defiebre, la palabra meme hace referencia a ideas, comportamientos o estilos que se extienden culturalmente entre personas, pues fue acuñada por Richard Dawkings en su libro ‘El gen egoísta’; la palabra es un derivado del griego “mimema” que hace referencia a lo que es imitado y este concepto se ha trasladado a Internet para describir ideas que se viralizan o son replicadas de forma masiva a través de las redes sociales, blogs, emails y pasan de persona a persona de manera explosiva.

Recordemos que este tipo de imágenes acompañadas de frases, comenzaron a circular desde la década de los años 90, y de inmediato, se colocaron como una clave básica de la comunicación y la opinión pública, pues sigue en la delgada línea de mostrar el lado sarcástico que construye el pacto social y refuerza un lenguaje compartido, pero aunque no lo creas, su nacimiento tiene muchos más años de los que te imaginas, y aquí te lo demostramos.

¿Cuándo nacieron los memes?

De acuerdo con los últimos registros, fue a través de la revista satírica Judge Magazine fue la primera en toda la historia que planteó, en 1921, una asociación de expectativa vs. realidad, mismo que se trató de un chiste gráfico que se construía a través de la premisa: “Cómo crees que luces cuando te hacen una fotografía vs. Cómo luces en realidad”, pues la ilustración reúne todos los requisitos de un meme del tiempo actual y aquí te lo demostramos.

De acuerdo con la imagen, se trata de una parodia y caricatura de una especie de imagen, lo que claramente hace una cierta ‘burla’ que es para lo que sirven los memes en la actualidad, pero no fue sino hasta 1998 que en Internet circularon los primero de internet y fueron los “hamster dancing”, una animación GIF de 392 ratones bailando al ritmo de la música.

