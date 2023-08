¿Se está quedando calvo? Este es el nuevo look de Javier ‘Chicharito’ Hernández | VIDEO

Considerado como uno de los grandes referentes del fútbol mexicano , Javier Hernández conocido como ‘Chicharito’ se ha convertido en toda una personalidad fuera y dentro de las canchas, pues en su etapa de streamear es uno de los más seguidos y favoritos de todo el mundo, pero en su más reciente transmisión ha dejado al mundo entero al aparecer completamente calvo, lo que lo ha hecho protagonista de un gran número de memes y así es como luce.

Recordemos que Javier Hernández fue obligado a tener una pausa forzada después de sufrir una fuerte lesión mientras jugaba con su equipo de la Liga MLS , el LA Galaxy, esto como parte de su recuperación que lo mantendrá alejado de las canchas durante varios meses, motivo por el cual ahora es toda una celebridad de Internet pues ha vuelto a captar la atención de sus seguidores, con su más reciente cambio de look del que todos hablan.

Recordemos que el exesposo de la modelo Sara Kohan hace continuas transmisión en vivo desde su canal de Twitch, en donde recientemente el Chicharito dejó a sus millones de fans sorprendidos al revelar su nuevo corte de cabello, un look nunca antes visto, y que a pesar de que él está muy satisfecho con el resultado, hay quienes no están del todo felices, pues aseguran que no le queda en lo más mínimo.

Los apodos que le han puesto Javier ‘Chicharito’ Hernández

En directo, el exjugador de las Chivas de 35 años de edad se quitó la gorra que llevaba puesta, mostrando así su nuevo corte de pelo, ósea completamente rapado, y aunque reconoció que este cambio de look podría hacerlo parecer mayor, aseguró que ya está perdiendo el cabello, por lo que prefirió raparse antes que esconder la caída, por lo que aceptó todo lo que le decían, y más allá de enojarse, lo tomó con humor, y estos son algunos de los apodos que han comenzado a rondar a través de las redes sociales.

“Chaaat, no sé qué hacer, ¿se los enseño o no se los enseño? Cállate, lo que hice es de huevos… ¡huevos! ¡huevos! Se los voy a enseñaaaar. Chingu* su madr* el que inventó el dominó, de mi abuelo”, dijo antes de mostrar que se rapó.

En sus diferentes canales de redes sociales a Javier Hernández le comenzaron a llover gran cantidad de apodos que la exestrella de la Selección Mexicana decidió aceptar con mucho humor, pues ahora, hay algunos que lo llaman: “el cabeza de huevo”, “la pelona”, cabeza de rodilla”, “Toretto”, “bulto de los cascos”, “mollera sumida”, “cabeza de micrófono”, entre otros tantos, pues decidió agradecer que la gente lo apoye en cada una de las etapas por las que atraviesa en la vida.

