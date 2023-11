¿Por qué mis perros se pelean constantemente? Esto dicen expertos

Si tienes dos perros en casa y notas que se pelean con frecuencia, es posible que te preguntes qué está pasando y cómo puedes solucionarlo. Los conflictos entre dos canes no se deben solo a la territorialidad, sino que también pueden estar relacionados con la rutina a la que cada perro se ha acostumbrado y a su nivel de sociabilidad, el cual se relaciona tanto con su bagaje genético como con su educación y las experiencias vividas. Estas son las posibles causas de las peleas entre perros y te damos algunos consejos para prevenirlas y manejarlas.

¿Cómo saber si dos perros se pelan o juegan?

Antes de entrar en las razones por las que dos perros se pelean, es importante saber diferenciar entre una pelea real y un juego. A veces, los dueños pueden confundir las señales que emiten sus mascotas y pensar que están jugando cuando en realidad están mostrando agresividad, o viceversa. La forma más eficiente de saber si dos perros se pelean o juegan es poner atención a la postura y los gestos que adoptan.

Cuando dos perros pareciera que se pelean pero realmente están jugando, adquieren posturas amigables y relajadas. Por ejemplo, pueden hacer una especie de reverencia incitando al juego, mover la cola erguida o agitada, ladrar pausadamente, morderse suavemente el cuello o las orejas, rodar por el suelo o perseguirse mutuamente. Estas acciones demuestran que los perros se sienten cómodos y confiados el uno con el otro y que no tienen intención de hacerse daño.

Por el contrario, cuando dos perros se pelean de verdad, adoptan posturas rígidas, tensas y amenazantes. Por ejemplo, pueden erizar el pelo del lomo o la cola, gruñir con tono grave, enseñar los dientes, emitir ladridos rápidos y cortos, morderse con fuerza o intentar montarse el uno al otro. Estas acciones demuestran que los perros se sienten inseguros, asustados o enfadados y que quieren imponerse al otro o defenderse de una amenaza.

¿Por qué mis perros se pelean?

Existen varias causas que pueden provocar que dos perros se peleen entre sí. Algunas de las más comunes son:

Por la protección del territorio y los recursos

El territorio es el espacio donde el perro vive y se siente seguro. Dentro de ese espacio, hay recursos que el perro considera valiosos y que quiere proteger, como la comida, el agua, los juguetes, la cama o la atención de sus dueños. El perro puede volverse agresivo ante la presencia de otro perro que percibe como una amenaza para sus recursos. Esto puede ocurrir tanto si el otro perro es un extraño que entra en su territorio como si es un compañero con el que convive.

Por la herencia genética

Algunas razas de perros tienen una mayor predisposición genética a mostrar agresividad hacia otros perros e individuos ajenos a su grupo social. Esto se debe a que fueron seleccionados para desempeñar funciones como la caza, la guarda o la defensa. Sin embargo, esto NO significa que todos los perros de estas razas sean agresivos por naturaleza ni que no puedan convivir con otros canes. La genética influye pero no determina el comportamiento del perro.

Por problemas de socialización

La socialización es el proceso por el cual el cachorro aprende a relacionarse con otros seres vivos y con el entorno. Este proceso tiene lugar desde el nacimiento hasta los seis meses de edad aproximadamente y es fundamental para el desarrollo emocional y conductual del perro.

Durante este periodo, lo ideal es que el cachorro se produzca el reconocimiento de especies amigas (otros perros), la exposición controlada y positiva a diferentes estímulos (sonidos, objetos, personas) e individuos (niños, ancianos, gatos) y el aprendizaje de las normas de comunicación y convivencia (lenguaje corporal, señales de calma, límites). Si nada de esto es posible cuando el cachorro es pequeño, se produce una mala (o nula) socialización, la cual conlleva frecuentemente a dificultades de interacción con otros individuos, miedo, estrés o agresividad.

Por una presentación inadecuada

Si tienes un perro en casa y quieres adoptar a otro, debes tener en cuenta que la introducción de un segundo perro significa un enorme cambio en la rutina de tu buen y viejo mejor amigo, por lo que es natural que esto le genere desconfianza, celos o ansiedad. Dos perros que vivirán juntos deben ser previamente presentados en un lugar neutral, sin forzar el contacto y respetando el ritmo de cada uno. Además, se debe evitar cualquier situación que pueda generar competencia o conflicto entre ellos, como darles de comer juntos, jugar con un solo juguete o acariciar a uno más que al otro.

¿Qué hacer si mis perros se pelean?

Si tus perros se pelean con frecuencia, lo primero que debes hacer es identificar la causa del problema y consultar con un profesional especializado en etología o educación canina. El experto podrá evaluar el caso y ofrecerte las pautas más adecuadas para solucionarlo.

Algunas medidas generales que puedes tomar son:

1.- Evitar separarlos con más agresión. No intentes separarlos con las manos ni metiéndote en medio, ya que podrías salir herido. Procura distraerlos con sonidos fuertes u otras reacciones. Luego, llévalos a habitaciones separadas y déjalos tranquilos hasta que se calmen.

Nunca uses la violencia, el grito o el castigo para corregir a tus perros cuando se peleen, ya que solo conseguirás aumentar su estrés, su miedo y su agresividad. Lo mejor es usar técnicas basadas en el refuerzo positivo, la paciencia y el respeto. Si no sabes cómo hacerlo, busca la ayuda de un profesional cualificado.

2.- Si las peleas inician por comida, aliméntalos en lugares separados y retira los platos cuando terminen. Si es por juguetes, no les dejes ninguno a su alcance y solo ofréceles uno cuando estés presente para supervisar el juego. Si se pelean por tu atención, reparte tu tiempo y cariño de forma equitativa y no los premies ni castigues por su comportamiento.

4.- Reforzar las conductas positivas y no fuerces a la interacción entre ellos. Cuando tus perros se lleven bien, se ignoren o se muestren indiferentes el uno con el otro, felicítalos y prémialos con algo que les guste, como una golosina, un juguete o una caricia. Así les estarás enseñando que ese es el comportamiento que esperas de ellos y que les reporta beneficios.

5.- La esterilización puede ayudar a reducir la agresividad entre perros del mismo sexo, especialmente si son machos. Además, tiene otros beneficios para la salud y el bienestar de los animales, como prevenir enfermedades reproductivas o evitar camadas indeseadas.

