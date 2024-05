Los 3 pasos para evitar que la pila de tu celular esté inflada y prevenir una explosión

Estamos en plena temporada de calor y seguramente has notado que tu móvil se calienta en exceso, probablemente hasta se hinche. Si has detectado la pila de celular inflada , ten cuidado, pues esto es para la seguridad que no debe pasarse por alto.

La probabilidad de tener la pila de celular inflada es muy baja, que la tapa trasera de tu móvil se levante es algo poco común, sin embargo puede pasar. Te contamos cómo prevenir este comportamiento.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

¿Por qué se infla la batería del celular?

Actualmente los móviles no tienen batería extraíble, así que la forma más habitual de saber que la pila de celuar está inflada es debido a un cambio estético de nuestro dispositivo: Un pequeño abombamiento incluso un ligero olor extraño o si la funda de tu teléfono ya no encaja como antes, hacen notar que la batería se ha hinchado.

Entre los peligros de una batería inflada, está el riesgo de incendio o explosión, además de que puede emitir sustancias tóxicas. Los motivos por los cuales una batería puede hincharse son:



Sobrecarga

Daño físico

Temperaturas altas

Paso del tiempo

¿Qué hacer si se hincha la batería de un celular?

No lo ignores ni lo dejes pasar. Ten en cuenta que la batería no se va a desinflar, es un proceso irreversible por el cual cada vez estará más hinchada y cada vez será más insegura.

Ya no cargues tu dispositivo y deberás llevar la batería inflada a punto de reciclaje o de recolección de desechos electrónicos , siempre y cuando sea una extraíble. En caso de que no, entonces lo más seguro es llevarlo al servicio técnico y que se encarguen ellos.

Si tú vas a extraer la pila, te recomendamos usar protección como guantes y lentes, además de que busques una superficie no inflamable.

¿Cómo prevenir la pila de celular inflada?

Evita las altas y bajas temperaturas para no reducir su vida útil y evitar algún daño

No dejes la batería totalmente cargada o descargada durante largos períodos de tiempo

Utiliza únicamente el cargador oficial del fabricante o bien uno con certificado de alta calidad

adn40 Siempre Conmigo. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.