Hombre rescata a perrito que vivía dentro de un zapato en la basura

A Goran Marinkovic le gusta caminar por las calles de Kraljevo y alimentar a perros y gatos callejeros que no tienen a nadie que los cuide; sin embargo, en una de sus paseos se encontró con una escena realmente triste, un perrito estaba completamente solo a lado de un zapato que usaba como refugio, enfermo y muriendo de hambre. Por suerte, el hombre lo rescató de la basura, lo llevó con él y le cambió la vida.

A diario, cientos de animales sufren de maltrato y son abandonados en las calles a su suerte, por fortuna aún existen personas como Goran Marinkovic que se preocupan por ellos y les brindan una nueva oportunidad; cada día, este joven se da una vuelta por la ciudad y alimenta a la mayor cantidad de animales que puede.

Rescata a un perrito que se refugiaba en un zapato

Durante el año pasado, en marzo, el hombre decidió visitar a los perros que vivían en un baldío decadente de Kraljevo; al pasar por un estrecho sendero escuchó un llanto procedente de una zona de rocas y basura. Ahí estaba, se trataba de un perrito que seguramente no tenía ni un mes de edad.

El lomito estaba solo, indefenso, con frío, hambre y sed; vivía cerca de un montón de basura y utilizaba un viejo zapato para protegerse del sol, la lluvia o cualquier otro peligro de la calle. Claramente, ante tal panorama, el hombre no pudo dejarlo ahí, así que le dio un poco de comida y terminó llevándolo con él.

FB: Sonia Amlani Goran Marinkovic lo alimentó y lo llevó al veterinario

Para Marinkovic fue raro que un perrito tan joven estuviera sin madre, pero por más que busco no pudo encontrar a ningún otro can cerca. Ante el temor de que el animal no sobreviviera, lo primero que hizo fue llevarlo al veterinario.

Adoptan a perrito que vivió entre la basura

En cuestión de meses, el perrito se recuperó, y conforme el tiempo, empezó a mostrar su verdadera personalidad, resultó ser muy cariñoso y alegre; le encanta la gente.

Al encontrarse completamente sano, el hombre publicó fotos del perro en Facebook para buscarle un nuevo hogar y en seguida recibió una oleada de mensajes con gente dispuesta a adoptar al tierno lomito.

Un año después, el animal se encuentra con su nueva familia, en Alemania, y no se parece en nada al perrito enfermo que Marinkovic encontró escondido detrás de un zapato y entre la basura; se ha convertido en un lomito feliz, que siempre está dispuesto a salir de aventuras.

FB: Sonia Amlani Un año después, el perrito se encuentra con su nueva familia, en Alemania

