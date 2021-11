Este padre polaco migró a México, habla español y da misa con chistes

Las misas y celebraciones religiosas luchan con la idea de ser aburridas y tediosas, por lo que Adam Kotas, un padre polaco que migró a México, aprendió hablar español e ingenió una nueva forma de dar misa y predicar la palabra de Dios utilizando un léxico entretenido para los fieles creyentes.

Adam Kotas nació en Polonia el 15 de noviembre de 1984 y desde joven comenzó a prepararse para convertirse en sacerdote. Años después optó por mudarse a México, donde perfeccionó su español y adoptó algunas palabras más, lo que le permitió hacer sus ceremonias más divertidas y entretenidas.

Poco a poco, el padre polaco comenzó a “hablar como mexicano” y ahora da misa con chistes; testigos e internautas señalan que sus celebraciones religiosas parecen un “show de stand up”, además de que su risa le da un toque extra de gracia.

Padre polaco ofrece misa con chistes y se vuelve viral

Las misas del padre polaco no sólo se quedan entre las cuatro paredes del templo, sino que parte de los sermones que predica en misa se han vuelto virales en redes sociales, especialmente en TikTok, donde cuentas comparten algunos de los chascarrillos que utiliza Adam Kotas para dar a entender la palabra de Dios.

La cuenta de TikTok @amy262116 es una de las que más comparte videos del padre polaco Kotas y entre estos se pueden leer mensajes de todo tipo por parte de los internautas. Hay quienes lo apoyan y esperan poder asistir a una de sus misas, otros aseguran ser ateos pero que con este padre les llama la atención escuchar alguno de los sermones.

Asimismo, hay quien dice estar confundido, pues no le parece adecuada la forma en que el padre polaco ofrece misa y explica los pasajes de la Biblia.

En uno de estos videos, el padre polaco narra que la gente se acerca a él angustiada y apenada por no saber cómo confesarse si lo consideran tierno y sensible, a lo que él pide que no le den detalles sino que sean más directos.

Si supieran lo que yo tengo que escuchar, la gente me cuenta todo con detalles… y no pobre gente, ¡pobre padre!. ¡A mí qué me importa! Yo no necesito saber cómo pasó o con quién pasó, yo solo necesito saber qué pasó ¡A lo que te truje chencha!

Es así que el padre polaco que migró a México se ha convertido en toda una figura de redes sociales por la peculiar forma en la que decidió dar misa a los fieles creyentes de la Iglesia Católica.

Incluso, él mismo tiene su propia cuenta en Facebook donde transmite sus ceremonias religiosas y anuncia cualquier tipo de aviso para la comunidad de fieles creyentes. También es posible ver más de su contenido en su propia cuenta de YouTube.

