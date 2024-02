Esta es la bodega que vende ropa de marcas premium desde 60 pesos en la colonia Roma, CDMX

Se acerca el 14 de febrero y no quieres lucir fodongo o fodonga, pero tampoco tienes mucho dinero, no te preocupes porque en adn40 te presentamos una bodega de ropa en CDMX que comercializa ropa de marcas premium, en la cual se podrán encontrar marca como Ralph Lauren, Lacoste, Puma, Psycho Bunny, Nike, Adidas, The North Face y muchas otras más.

Outlet Shop CDMX, es una bodega de ropa por mayoreo y menudeo que se encuentra en la colonia Roma en la CDMX, una de las de mayor plusvalía en la capital del país, y aunque pareciera que habrá ropa cara es todo lo contrario ya que cuenta con prendas de lujo que van desde los 65 pesos.

La bodega también cuenta con precios de mayoreo; pero esos si se debe realizar una compra mínima de $3,500, con lo que uno se puede llevar varias prendas de diseñador.

Ten en cuenta que Outlet Shop CDMX tienen un chat grupal de WhatsApp en el que avisan cuando llegan nuevas prendas, precios y hasta descuentos.

Dónde se encuentra la bodega con marcas premium en CDMX

La tienda que comercializa ropa de marcas premium se ubica en la calle Guaymas número 12,en la colonia Roma Norte, alcaldía Cuauhtémoc en la CDMX; en contraesquina de la estación Cuauhtémoc del Metro CDMX y Metrobús, atrás del Centro Cultural Telmex.

Para entrar a esta bodega outlet tendrás que pasar a lo que podría parecer un edificio cualquiera, y al llegar deberás tocar el timbre, registrarte con los guardias de seguridad y tomar el ascensor hacia el quinto piso.

Así que no tienes pretextos para no estrenar ropa este 14 de febrero, Día de San Valentín , y lucir guapo o guapa para tu crush o tu pareja, y no olvides donar las prendas que ya no vas a utilizar. Otra buena idea es emprender tu propio negocio de venta de ropa de marcas premium y tener buenas ganancias.

Venta de ropa de paca en México se moderniza; se ofrece en Startups

Convencidos de que encontrarán las prendas ideales para cualquier ocasión, decenas de personas visitan a diario los lugares de venta de ropa en los tianguis , popularmente conocida como ropa de paca, pero aunque usted no lo crea esta industria está evolucionando y se ha ampliado a sectores de mayor poder adquisitivo.

Es tanta la demanda de la ropa usada o ropa de paca en México que este tipo de negocio se está modernizando, un ejemplo es Amber, quien ya sabe que cuando hace limpieza de su guardarropa puede recuperar una parte de lo que ha invertido en vestimenta.

De su clóset sacó un pantalón de marca que solo ha usado en dos ocasiones y decidió ponerlo a la venta a través de una startup de reciente creación.

Una startup es una empresa de nueva creación que comercializa productos y/o servicios a través del uso intensivo de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC’s).

Hoy en México operan diversos emprendimientos con este servicio, donde la prenda llega a un centro de recolección y es inspeccionada minuciosamente; debe de estar en muy buen estado para que pase los controles de calidad.



