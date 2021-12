VIDEO: Por llamarla ‘miss’, doctora explota contra alumno en clase

Actualmente todavía continúan las clases en línea para ciertos niveles educativos, por ejemplo, para estudiantes de preparatoria o de licenciatura, dado que hay profesores que han dado de qué hablar por sus actitudes, como recientemente surgió el video de una maestra que se enojó por ser llamada “miss”, ya que ella es una doctora.

Es común escuchar el término “miss” entre los estudiantes, pues es una forma más para referirse a alguna profesora; sin embargo, no es el más adecuado para referirse a las maestras o docentes que cuentan con otro grado académico, como un doctorado.

En relación a lo anterior, en la cuenta “Denuncias maestros UAMEX” de TikTok se dio a conocer el caso de una maestra que se enojó porque un alumno la llamó “miss” y no maestra o doctora, pues argumentó que ella no era la señorita que atiende en un restaurante, según el video.

Doctora se enoja por ser llamada “miss”; no es la señorita de un restaurante

De acuerdo con el video, la doctora se encontraba pasando lista para anotar las asistencias de sus alumnos cuando uno de ellos la interrumpió para decirle que sí estaba, pero por accidente se refirió a ella como “miss”.

Aquí estoy, miss

Inmediatamente, el estudiante se percató de su error a lo que le pidió disculpas por haberla llamado de esa forma e intentó explicarle que estaba acostumbrado a utilizar este término por la maestra de inglés.

“Perdóneme, es maestra. De verdad perdóneme”, se le escucha decir al alumno en diferentes ocasiones. Ante esto, la maestra le respondió molesta que ella no era la señorita que atendía en algún restaurante o que estuviera a cargo, pues cuenta con un doctorado.



Yo no soy la señorita del Vips, no soy la señorita que está a cargo de nada

La doctora continuó con su reclamo diciendo que era una falta de respeto que la llamaran de esa forma, pues a los profesores no se les dice “mister”, además de que sólo las mujeres no tienen derecho a tener grados y que siempre son minimizadas por ser “una simple señorita”.

Me parece una falta de respeto, se los he dicho. A sus profesores les dicen “mister”?… sólo las mujeres no tenemos derecho a tener grados, debemos ser minimizadas a ser una simple señorita

Llaman clasista a maestra por referirse a las meseras de forma despectiva

Ante los reclamos, el estudiante se disculpó de nuevo a lo que ella le exigió que la llamara por su grado académico. “Para ti soy doctora”, especificó la mujer.

El video de la maestra se volvió viral en redes sociales, dado que los comentarios de los internautas no se dejaron esperar. Una parte de la comunidad la justificaba porque su título como doctora le había costado esfuerzo y dedicación.

Pero el resto argumentó que la maestra había sido clasista al referirse de forma despectiva a las trabajadoras que trabajan en un restaurante, señalando que ella exigía respeto a la par de que ella minimizaba el trabajo de estas empleadas.

“Me parece una falta de respeto, se los he dicho. A sus profesores les dicen “mister”?… solo las mujeres no tenemos derecho a tener grados, debemos ser minimizadas a ser una simple señorita” y “No está protegiendo a las mujeres, está protegiendo su ego. Todas las mujeres merecen respeto no importa si trabajan en VIPs o no”, son algunos de los comentarios que se leen.

MVA