Mira los memes que usa este profesor de matemáticas para calificar

Para generar un ambiente más ameno, este profesor de matemáticas decidió usar memes en las calificaciones de sus alumnos. Mira los más divertidos, en los videos virales de TikTok.

Los memes y su uso en 2022

Los memes son una particular forma de comunicación del siglo XXI. Estos íconos representativos cuentan con personajes, fotos y elementos gráficos que se han convertido en los reyes de las redes sociales.

Pero los memes ya tienen poder propio, y pueden encontrarse en nuevos contextos. En el mes de marzo de 2021, por ejemplo, se impulsó una original idea para anunciar obras públicas en Ecuador. Aplicaron memes a los carteles viales y la iniciativa se hizo viral.

Los memes del profesor de matemáticas

Ahora, en nuevo ejemplo del uso de memes ha llegado desde el terreno educativo. Es que un profesor de matemáticas utiliza memes para calificar las pruebas de sus alumnos. La idea se hizo viral, gracias unos divertidos videos donde el profesor Antuan muestra los exámenes.

Matemáticas es una de las materias que más dificultades le presenta a los alumnos. Por esta razón, y para relajar un poco el estresante entorno evaluativo, este profesor decidió usar populares memes para adjuntar al resultado de los exámenes.

El video con el resumen de memes fue compartido por la cuenta del profesor @_antuan1. En esta cuenta, Antuan muestra ejercicios, comparte información y viraliza problemas matemáticos de la vida real.

Pero sin duda sus videos más exitosos han sido los que muestra los exámenes calificados con divertidos memes. En las imágenes recopiló varios de los exámenes donde, por ejemplo, se puede ver la imagen del perrito Chems diciendo “No puede ser” en un 4, Finn y Jake de la caricatura “Hora de Aventura” diciendo “Qué pro” junto con un 9.

El profesor de matemáticas utiliza memes tanto para felicitar a sus alumnos, como también para darles un empuje e incentivo si es que no obtuvieron buenos resultados.

La idea ha sido todo un éxito, y el video se volvió viral en la plataforma de TikTok. Hasta el momento cuenta con 1.9 millones de “Me Gusta”, más de 10 mil comentarios, casi 30 mil compartidas y 9.5 millones de reproducciones.

El mismo profesor de matemáticas se sorprendió por el éxito, y decidió compartir un nuevo video con memes nuevos en sus exámenes. En esta segunda parte, se puede ver Gru de Mi Villano Favorito diciendo “El macho” junto a un 10, “No es mucho, pero es trabajo honesto” con un 3.2, y a Mike de “Monsters Inc.” diciendo “Hey, pero las risas no faltaron” junto a un 4.4.

