Una mujer quedó colgada de la puerta de un supermercado y el video no tardó en hacerse viral

La situación se dio en Tonteg, Gales; en donde una mujer de 72 años de edad que se encontraba esperando entrar a un comercio, tuvo un simpático incidente; la mujer quedó colgada de la puerta del lugar, la mujer fue rescatada por el jefe de la tienda, y la situación quedó grabada por las cámaras de seguridad, este clip se volvió rápidamente viral en redes sociales.

Se dio a conocer que la mujer del accidente trabaja como intendente dentro del local y fue identificada como Anne Hughes. A pesar de que en el video parece que la mujer pudo sufrir algún daño, se aseguró que salió ilesa de la situación. Pero, el clip se ha vuelto viral en las redes, lugar donde ha sido compartido por más de 10 mil personas y se ha vuelto tendencia.

Mujer queda colgada en puerta de super y se hace viral

El video, muestra a la mujer, que trabaja como personal de limpieza en el lugar, suspendida en el aire después de que su abrigo se enganchara en las persianas mientras el dueño abría el comercio. Anne Hughes comenzó a gritar y pedir ayuda, pero su jefe no la escuchaba y al momento en que la mujer quedó totalmente atrapada, el dueño se percató del incidente y corrió para ayudarla.

El rescate fue exitoso y Hughes no sufrió ninguna lesión, a pesar del susto, la mujer de 72 años, tomó el incidente con humor y cuando se percató que se volvió viral en internet, bromeó con el asunto y aseguró que no volvería acercarse a las persianas de algún negocio. La situación no pasó a mayores y quedó como lección a Anne Hughes sobre los peligros de su trabajo.

“Supermercado”:



Porque una señora llegó temprano al súper y quedó colgada de las persianas cuando un empleado las abría. pic.twitter.com/b1jO2iXKmR — Tendencias en Argentina (@porqueTTarg) March 5, 2024

El video ha obtenido 7 millones de reproducciones y mil comentarios por parte de usuarios que admiraron la valentía de la mujer, algunos incluso señalaron la calidad de ropa de la dama pues no se rompió en ningún momento y le permitió estar segura hasta que llegará el rescate.

