¡No usan aire! Llantas que no se ponchan pronto sutituirán neumáticos convencionales

Una de las cosas más molestas que puede pasarle a tu auto es cuando se pincha un neumático, cambiarla suele ser un enorme contratiempo y una épica hazaña a veces, por lo que la tecnología ha avanzado al grado de que el futuro nos ha alcanzado para que una de las marcas más importantes en este rubro haya creado llantas que no se ponchan y que además no usan aire.

Así como lo lees, las llantas que no se ponchan ya existen, no usan aire y más pronto de lo que te imaginas sustituirán a los neumáticos convencionales pues se estima que salgan a la venta en un tiempo no muy lejano.

¿Cuáles son las llantas que no se ponchan?

Estas llantas que no se ponchan fueron creadas por la empresa Michelin que han creado un neumático que fue presentado por primera vez en 2019 en la cumbre de movilidad sostenible Movin’On, como MICHELIN UPTIS que significa Unique Puncture-Proof Tyre System o lo que en español quiere decir Sistema Exclusivo de Neumáticos a Prueba de Pinchazos y que, según la compañía, eliminan el riesgo de ponchaduras y la pérdida rápida de presión además de que reducen el impacto al medioambiente.

¿Cómo funcionan las llantas que no se ponchan?

Según lo publicado en la página de internet de MICHELIN UPTIS las llantas que no se ponchan están diseñadas para soportar el peso y las velocidades de los vehículos comunes.

Las llantas que no se ponchan MICHELIN UPTIS son una combinación de hule y aluminio que crean una estructura flexible de plástico reforzado con fibra de vidrio y que tiene las cualidades de un neumático convencional.

¿Cuáles son las ventajas de las llantas que no se ponchan MICHELIN UPTIS?

Además de que te olvidarás por completo de tener que cambiar tus neumáticos por pinchaduras, las llantas que no se ponchan son una solución sin aire ensamblada directamente a los rines para automóviles comunes que evita ponchaduras y pérdida de aire entre otras ventajas como:

Seguridad para los conductores en carretera, ya que se eliminan los peligros de una ponchadura y que los neumáticos revienten.

y que los neumáticos revienten. Para empresas que cuentan con flotas y vehículos profesionales optimizan procesos y productividad de negocio, pues no se perderán trayectos por inactividad de unidades por ponchaduras, además de que casi no se requiere mantenimiento de los neumáticos.

profesionales optimizan procesos y productividad de negocio, pues no se perderán trayectos por inactividad de unidades por ponchaduras, además de que casi no se requiere mantenimiento de los neumáticos. Disminución en el cambio de llantas y el desecho de las mismas por ponchaduras y esto quiere decir que hay menor uso de materias primas como llantas de refacción y una reducción en residuos.

¿Cuándo saldrán a la venta las llantas que no se ponchan?

Actualmente las llantas que no se ponchan MICHELIN UPTIS ya están siendo utilizadas por ciertos vehículos y en Singapur 50 vehículos de reparto de DHL las estarán usando para finales de 2023; además, se espera que salgan al mercado a mediados de 2024.

