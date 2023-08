¿Quieres que se enamore de ti? Estas 36 preguntas podrían ser tu cupido

Entablar relaciones íntimas puede ser todo un reto, pues lograr conversaciones que conecten corazón con corazón es complicado, sin embargo, convencida de qué hay una “forma inteligente de amar”, la escritora del libro “Cómo enamorarse de alguien”, uso la teoría de las 36 preguntas del psicólogo Arthur Aron, para enamorarse, y ¿qué crees? Asegura funcionó.

En 1997, el estudioso de la mente humana llevó a cabo un experimento al que tituló “The Experimental Generation of Interpesonal Closeness: A Procedure and Some Preliminary Findings”, en este reunió a 2 extraños para comprobar que el amor y desarrollo de una relación sólida funciona a través de la “autorrevelación personal, sostenida, creciente y recíproca”.

Arthur Aron estaba convencido de que en solo 45 minutos, 2 personas podían interactuar a través de 36 preguntas –que él mismo formuló–, y se enamorarían, ya que esta interacción daba pie a un acercamiento gradual entre ellos, una teoría que él dijo funcionó, y Mandy Len Catron probó y también confirmó, así que si tú quieres enamorar a alguien, podrías intentarlo.

36 preguntas de Arthur Aron para enamorarse

Las preguntas fueron divididas en 3 series de 12 cuestionamientos cada una, y para ponerlo en práctica y tenga mejor resultado, hazlo con alguien con quien te gustaría “ intimar ”, necesitan de al menos 45 minutos en los que puedan charlas de manera ininterrumpida y en persona, y cada sesión durará alrededor de 15 minutos.

Serie 1

Si tuvieras la oportunidad de elegir a cualquier persona del mundo, ¿a quién le gustaría invitar a cenar? ¿Te gustaría ser famoso/a? ¿Cómo o en qué sentido? ¿Has practicado lo que vas decir antes de llamar por teléfono, por qué? ¿Cómo es para ti un día perfecto? ¿Cuándo fue la última vez que cantaste a solas y cuándo con otra persona? Si vivieras hasta los 90 años qué preferirías, ¿conservar la mente de una persona de 30 durante los últimos 60 años de tu vida o su cuerpo? ¿Has tenido una corazonada sobre la forma en que vas a morir? Di 3 cosas que tú y tu pareja tienen en común. ¿De qué te sientes más agradecido/a en la vida? Si pudiera cambiar cualquier cosa de la forma de cómo te educaron, ¿qué sería? En 4 minutos y cuenta a tu historia de vida con el mayor detalle posible. Si mañana despertaras con una cualidad o habilidad nueva, ¿cuál sería?

Serie 2

Si una bola de cristal te dijera la verdad sobre tu futuro o cualquier cosa, ¿qué le preguntarías? ¿Hay algo que has soñado hacer desde hace mucho tiempo? ¿Qué te detiene a hacerlo? ¿Cuál es el mayor logro de tu vida? ¿Qué es lo que más valoras en una amistad? ¿Cuál es tu recuerdo más preciado? ¿Cuál es tu recuerdo más terrible? Si supiera que dentro de un año va a morir, ¿cambiarías algo de tu vida ahora? ¿Por qué? ¿Qué significa la amistad para ti? ¿Qué significa el amor y el afecto en tu vida? Si una característica positiva de tu pareja (mencionen 5 características cada quien). ¿Qué tan cercana y cálida es tu familia? ¿Siente que su infancia fue feliz? ¿Cómo es tu relación con tu madre?

Serie 3

Haz una declaración usando “nosotros”. Por ejemplo: “Los dos estamos en esta sala sintiendo…” Complete la frase: “Quisiera tener a alguien con quien compartir…” Si fueras la o el mejor amigo/a de tu pareja, ¿qué le contarías? Dile a tu pareja qué te gusta de ella o él (hay que ser honestos y decir cosas que posiblemente no dirías a alguien que acaban de conocer). Cuenta un momento bochornoso de tu vida. ¿Cuándo fue la última vez que lloraste con otra persona y a s solas? Dile a tu pareja algo que te guste de ella. Di algo que es demasiado serio para ti como para no bromear al respecto. Si murieras esta noche, sin poder comunicarte con nadie, ¿qué sería lo que más lamentarías no haberle dicho a alguien? ¿Por qué no se lo has dicho? Si tienes una casa que posee todo lo que quieres en la vida pero arde en un incendio, tras salvar a tus seres queridos y mascotas tienes una oportunidad para rescatar algún objeto, ¿qué sería y por qué? ¿Qué muerte de algún familiar sería la más perturbadora para ti y por qué? Expone un problema personal y pregunta a tu pareja cómo lo manejaría y luego pide a tu pareja que te diga cómo parece que te sentiste respecto al problema.

Si bien, el psicólogo y la escritora aseguraron que estas preguntas funcionan y pueden hacer que surja el amor, es conveniente decir que cada persona responde a estímulos diferentes y lo que le funciona a unos puede no hacerlo con otros, de cualquier forma, puedes revisar el estudio de Arthur Aron ( clic aquí ) y comprobar por tu cuenta si funciona o no.

