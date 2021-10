Revela los errores de “El Juego del Calamar” en su TikTok

La serie del momento, y la que ha logrado romper los récord de Netflix es sin duda El juego del Calamar. La producción coreana ha hipnotizado a los usuarios a nivel mundial, pero, a pesar de esto, no carece de errores. Una usuaria de TikTok grabó un video enumerando todos ellos.

El éxito de “El Juego del Calamar”

En El juego del Calamar un grupo de personas con problemas económicos y financieros deciden arriesgarlo todo para poder ganar una cifra multimillonaria de dinero. La trama se vuelve tan atrapante que ha logrado convertir a la serie en la más vista en la historia de Netflix con 111 millones de reproducciones.

La producción de Corea del Sur destronó la que había sido la serie más exitosa de Netflix, ‘Los Bridgerton’, con 82 millones de reproducciones.

Considerando que más 111 millones de personas han visto El Juego del Calamar, no resulta extraño que aparezcan algunos errores en la serie. Si bien son en su mayoría detalles, hay uno que ha causado especial polémica.

El juego del calamar llegó a 111 millones de fans convirtiéndose en la serie más grande de Netflix de todos los tiempos 🦑. ¿Vos fuiste uno de ellos? pic.twitter.com/czHYX7OiuN — CheNetflix (@CheNetflix) October 12, 2021

A raíz de un video de TikTok estos errores se han viralizado. La usuaria de TikTok @liryonni, es quien se encargó de exponer los fallos en un compilado que ha logrado más de 10 millones de reproducciones.

Los errores de “El Juego del Calamar” revelados en TikTok

El primero de los errores es la confusión en la numeración de los personajes que juegan. Por ejemplo, el número 61, que corresponde inicialmente a una mujer, luego se le atribuye a un hombre. De manera contraria el jugador número 88, luego lo lleva una mujer.

El segundo de los errores marcados en El Juego del Calamar es la ficha de un jugador en la que pone que se dedica a la fabricación de cristales desde 1897, fecha ilógica para la época donde se desarrolla la historia.

Otro de los errores de redacción es la aparición en una escena de las palabras “Top Secret” mal escritas: “Top Scrert” se lee en la pantalla.

Uno de los clásicos errores de las series y películas son los fallos en relación con la continuidad narrativa de una secuencia. En el video de TikTok se revela que el paraguas de galleta que los jugadores tenían que recortar, se presenta con una forma mucho más simple de la que finalmente aparece en la galleta.

Más allá de estos detalles, el video de TikTok revela uno de los errores que más polémica ha causado, y es la traducción de la serie al inglés.

Muchos usuarios de las redes sociales que comprenden coreano, han denunciado muchos errores en los subtítulos de la serie. Incluso reclamaron que el sentido que se la da es muy diferente al del guion original.

“No quiero sonar prepotente, pero hablo coreano con fluidez y vi ‘ El juego del calamar ’ con subtítulos en inglés y si no entiendes coreano, en realidad no viste la misma serie.”, explica la usuaria de Twitter @ymmayer.

Estos son los errores de El Juego del Calamar que se viralizaron por TikTok, probablemente seguirán apareciendo nuevos fallos, a medida que la serie se siga viendo.

