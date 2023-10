VIDEO: Joven dona sangre a su exnovia; genera polémica en redes

Tener una pareja es uno de los sentimientos más gratificantes pues, la mayoría de personas disfruta de la compañía de un ser amado pues forman parte de tu vida diaria y te acompañan en momentos difíciles.

Sin embargo, a veces las cosas no funcionan como uno espera y es necesario terminar la relación, pero eso no implica que ya no se preocupen por el otro y un joven demostró que el cariño hacia los ex’s puede ser para siempre.

Joven dona sangre a su exnovia

Tal fue el caso de una joven que se hizo viral en redes sociales tras compartir que su exnovio donó sangre luego de que ella fuera hospitalizada.

A través de la cuenta @camii.ambar se dio a conocer la historia de un joven que acudió al hospital a donar sangre para su exnovia.

En el video se puede ver al joven vistiendo de color gris junto a la mujer, quien esta acostada en la cama de un hospital.

La joven escribió que el hombre era su expareja y a pesar de que ella había terminado la relación el joven fue a donar sangre para su cirugía.

Polémica en redes

Luego de que el video se hiciera viral en redes sociales muchos usuarios dieron su opinión respecto a la situación.

Algunos resaltaron la nobleza y empatía del joven al haber donado sangre a su exnovia , pues demostró el cariño que aún le tiene.

Otros señalaron que la joven cometió un error al terminar la relación pues el hombre le demostró con ese acto cuánto la amaba.

También hubo internautas que señalaron que más allá de la situación la donación de sangre es un acto humanitario.

¿Cómo donar sangre?

En los hospitales es muy común que cuando algún familiar se va a someter a una cirugía solicitan d onadores de sangre.

El proceso de donación dura entre 60 y 90 minutos y la sangre donada se restablece en alrededor de 60 días, por ello, una persona puede donar sangre cada 2 meses.

Para donar sangre es necesario ser mayor de edad y tener menos de 65 años, pesar más de 50 kilos y llevar una identificación oficial.

Cabe destacar que no pueden donar sangre mujer embarazadas, que estén lactando o menstruando.

