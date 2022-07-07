Sin duda el tema de los últimos días es “Mi bebito fiu fiu” de Tito Silva Music x Tefi C, misma que ha cruzado fronteras, de ahí que la parodia musical ha sido interpretada en diversos idiomas; pero a todo esto qué significa “fiu fiu” en el Perú, según la Real Academia Española (RAE).

La última noticia respecto a la icónica canción fue que había sido cancelada de YouTube y Spotify supuestamente por temas de derechos de autor; pues de acuerdo a algunos internautas se trata de un plagio de la canción “Stan”, de Eminem y Dido.

¿Cuál es la historia de mi bebito fiu fiu?

Durante su mandato, Vizcarra se vio envuelto en una gran polémica al darse a conocer que engañaba a su esposa con la excandidata al Congreso, Zully Ramírez del Castillo.

Así, la canción se creó luego de que se filtrarán unos supuestos mensajes que ambos se enviaban por WhatsApp, así como algunos poemas; de los que se rumora que Zully le decía bebito fiu fiu a Vizcarra.

RAE explica qué significa fiu fiu

Además de conocer el origen de la historia detrás de “Mi bebito fiu fiu” a los peruanos les llama la atención saber qué significa la expresión que se usa en el título de la composición y que se repite en varias estrofas.

Por medio de Twitter y a traves del hashtag #RAEconsultas, la institución cultural dedicada a la regularización lingüística entre el mundo hispanohablante, explicó que “aunque no exista una onomatopeya consolidado del silbido en español, se documenta como fiu”.

Es decir se emplea sencillamente como un silbido; y ahondó que como onomatopeya lo correcto sería escribirlo con coma “fiu, fiu” aunque en caso de que esta forme parte de un enunciado, se recomienda hacer la separación.

Por su parte, la Asociación de Correctores de Textos de Perú (Ascot) también dio su propia interpretación del “fiu fiu” y además del silbido mencionó que se puede tratar de un suspiro de alivio por haberse evitado un peligro.

dps