Cuida a su ex suegro de 98 años, aunque su esposo la abandonó

Ante una infidelidad de la pareja es posible que la persona afectada tome distancia de la familia, pero en TikTok se dio a conocer a una mujer que hizo todo lo contrario, pues a pesar de que su esposo la engañó, decidió cuidar de su ex suegro.

Posiblemente, la mayoría de las personas decidirá alejarse del entorno de su pareja que no respetó la relación, pero hay quienes logran separar las situaciones negativas para ayudar a quienes lo necesitan.

Tal fue el caso de una mujer que hace unos años se divorció de su esposo a causa de una infidelidad por parte de él, pero eso no evitó que siguiera apoyando a su ex suegro de avanzada edad que requiere de asistencia.

Mujer cuida de su ex suegro pese a infidelidad de su esposo

La historia de la mujer se difundió en la red social de TikTok en la cuenta de la usuaria @marianturcios19 (Marian Turcios Corea), quien es hija de la mujer que cuida a su ex suegro sin tomar en cuenta la situación que vivió con el que fue su esposo.

Mujer cuida de su exsuegro a pesar de que su exesposo la dejó

La internauta explicó en su cuenta que desde hace un tiempo sus padres se habían separado debido a que el padre fue infiel y abandonó a su familia.

Mi mamá y mi papá se separaron hace años. Mi papá eligió a otra. Él es mi abuelo de 98 años (papá de mi papá). Mi mamá lo baña, lo cambia y los cuida con mucho amor

No obstante, la solidaridad de su madre fue más grande que la situación vivida con su ex pareja, pues se encargó de cuidar a su ex suegro de 98 años de edad y que, por su avanzada edad requiere de atención y apoyo de terceras personas.

En el video de TikTok se ve a la mujer que está en una recámara junto a su ex suegro para ayudarlo a cambiarse y a sentarse en la cama, pues por su avanzada edad, son actividades que cada vez se vuelven más complicadas.

Ante las acciones que la hija ve de su mamá, asegura que se siente orgullosa de ella y de su solidaridad, por lo que es su ejemplo a seguir.

“Eres mi ejemplo de vida, mamá eres increíble. A pesar de cada cosa demuestras que era la indicada, aunque mi papá eligió a otra”, finalizó la joven.

