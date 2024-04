¿Lo tienes? Este es el iPhone que desaparecerá del mercado porque Apple lo clasifica como “obsoleto”

La tecnología evoluciona rápidamente, cada día entran al mercado dispositivos con novedosas funciones que dejan atrás a otros que en su tiempo consideramos innovadores. Apple es una de las empresas que se actualiza con mayor velocidad y recientemente declaró obsoleto a uno de sus mejores iPhone.

Por si lo tienes, en adn40 te contamos de qué dispositivo se trata para que te prevengas, pues al no estar las piezas disponibles en el mercado su reparación se dificultará; entre otros inconvenientes que se te presentarán.

iPhone 6 Plus

Apple actualizó la lista de dispositivos considerados como obsoletos en todo el mundo, por lo que el iPhone 6 Plus fue declarado como “obsoleto”. Con esta clasificación, las tiendas Apple y los proveedores de servicios autorizados ya no ofrecen reparaciones ni otros servicios de hardware para este dispositivo.

El iPhone 6 Plus se lanzó en 2014 y pronto adquirió popularidad por aumentar el tamaño de su pantalla, su cámara y su tecnología de alta gama; además fuer el momento que representó la primera ocasión en que Apple lanzó dos modelos de iPhone simultáneamente .

¿Qué significa que un dispositivo sea catalogado obsoleto por Apple?

De acuerdo con Apple , un producto se clasifica como obsoleto cuando han pasado siete años desde que la empresa dejó de distribuirlo para la venta. Esto significa que ya no se ofrecerán servicios de reparación o asistencia técnica en las tiendas Apple ni en los proveedores de servicios autorizados.

Si tienes o conoces a alguien con un iPhone 6 Plus, es mejor que le adviertas, pues ya no será posible hacer recomposición de emergencia como el cambio de pantalla o batería. Otro punto importante a señalar es que el iPhone 6 y el iPhone 6 Plus perdieron la compatibilidad con iOS 13 en 2019.

Listado de iPhone obsoletos

iPhone

iPhone 3G

iPhone 3GS

iPhone 4

iPhone 4S

iPhone 5C

iPhone 6 Plus

