“Allá ellos”, Anabel Ferreira sospecha que Plutarco Haza y Andrea Noli hicieron complot para eliminarla de MasterChef Celebrity

Anabel Ferreira, la reina del mandil negro, se convirtió en la onceava eliminada de MasterChef Celebrity . La famosa quedó fuera de la cocina más famosa de México, luego de enfrentarse a cuatro de sus compañeros en un reto de eliminación en el que Andrea Noli y Plutarco Haza le entregaron una canasta con 23 ingredientes.

En entrevista exclusiva para adn40, la comediante nos contó que sospecha que ambos integrantes de la Generación Caset se pusieron de acuerdo para eliminarla de la competencia. Te contamos los detalles.

Anabel Ferreira sí sabe cocinar, después de ser la reina del mandil negro

Anabel Ferreira nos visitó en la redacción de adn40, donde nos contó que le pareció una gran experiencia haber participado en MasterChef Celebrity. La famosa insistió en que entró sin saber cocinar; sin embargo, luego de 11 capítulos y 11 mandiles negros su nivel de cocina subió. Aunque ella reconoce que no fue de las mejores de la competencia, asegura que aprendió muchísimo, tanto de sus compañeros como de la chef Zahie Téllez y los chefs Adrián Herrera y Poncho Cadena.

“Yo me divertí mucho, me gustó mucho la experiencia, aprendí. Me siento satisfecha, agradecida porque el trabajo me honra”, nos comentó la famosa.

Asimismo, Anabel Ferreira nos platicó que sí dudó al entrar a un reality de comida, pues considera que cocinar es un talento que se debe de madurar con el tiempo. Sin embargo, la famosa señaló que se atrevió a tomar el reto porque consideró que era una experiencia que la iba a hacer feliz.

Anabel opina acerca del apoyo que le daban en el balcón

Anabel Ferreira está consciente del apoyo que le daban desde el balcón, principalmente, los jóvenes de la Nueva Generación, al respecto, la famosa señala que está convencida que lo hacían con la mejor intención.

“Disfruté la convivencia con los chicos de la nueva generación porque ellos no conocen la envidia, ellos hacen lo suyo. No tienen conflicto. Yo no tengo bronca con nadie, tiro buena onda, ayudo a quien se deja y vivo a gusto”, aseguró Anabel. comentó.

Anabel nos contó cómo manejó el hate en redes sociales, tras la salida del Chef en Proceso

Al respecto, la famosa nos comentó que está enterada del hate en redes sociales, pero considera que no se deben de tomar esos comentarios como personales. Además, señala que el Chef en Proceso, al igual que el resto de los integrantes de la Nueva Generación, no conoce la envidia y siempre está dispuesto a ayudar.

“No es personal, no puede ser personal, porque lo personal es entre dos personas que se conocen y se importan muchísimo”, aclaró.

“Damos lo que traemos dentro”, Anabel Ferreira asegura que Plutarco y Andrea se pusieron de acuerdo

En el capítulo 11 de MasterChef Celebrity, el reto de eliminación consistió en preparar un platillo con todos los ingredientes que eligieran los cocineros que estaban en el balcón. Plutarco Haza, el ganador del Pin del Chef, fue el encargado de repartir las canastas entre los participantes con el mandil negro.

Andrea Noli había hecho una canasta con 23 ingredientes, mientras que los demás tenían canastas con menos de 10 ingredientes. Plutarco Haza decidió darle esa canasta a Anabel Ferreira. Al respecto, la comediante aseguró que cree que ambos integrantes de la generación Caset se pusieron de acuerdo para que quedara eliminada.

“Allá ellos. En la vida las personas damos lo que traemos dentro. Eso no es mi departamento. Yo nunca me metí con nadie, nunca hablé mal de nadie, porque yo promuevo el respeto y la cooperación. Si ellos están a gusto así, yo no tengo ningún problema”, aseguró Anabel.

No obstante, a pesar de enfrentar un reto tan complicado, Anabel Ferreira no se dejó vencer y terminó entregando un platillo con los 23 ingredientes de la canasta. “En la vida he enfrentado situaciones verdaderamente complejas, entonces soy una mujer bastante entera y no me amilano”, confesó.

Anabel Ferreira es una famosa comediante mexicana, de 62 años, que tuvo gran éxito en la década de los 90 con su programa homónimo ‘Anabel’. La famosa alcanzó fama internacional con las transmisiones ininterrumpidas durante 8 años.

