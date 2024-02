Así es el deplorable estado de salud de la elefanta Annie, “abandonada” por el circo Atayde Hermanos

Annie es una elefanta que desde hace siete años (la entrada en vigor de la ley que prohíbe el uso de animales en circos dentro de México) no se vendió (...) No es un tema con las familias circenses, no es un tema personal. Entiendo que al tratar de recuperar algo de dinero, ellos tratan de vender todos sus animales y están en todo su derecho porque les prohibieron estar en actividad