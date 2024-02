Dan más detalles sobre el estado de salud de Kate Middleton

Durante la misa conmemorativa en honor a Constantino de Grecia en Windsor, la gente notó la ausencia del príncipe William por supuestos “problemas personales”, esto generó preocupación sobre el estado de salud de Kate Middleton , quien se sometió a una delicada operación abdominal el pasado 16 de enero; ante las dudas, el Palacio de Kensington ha dado a conocer la salud de la princesa.

Fue el Palacio de Kensington quien decidió tranquilizar a los británicos sobre el estado de salud de Kate Middleton y dio detalles sobre la salud de la princesa y su situación tras la operación a la que se sometió. El famoso palacio señaló que Kate se encuentra “bien” y su recuperación va según lo esperado, por lo que no hay de qué preocuparse.

Kate Middleton y su estado de salud tras su operación abdominal

Según los informes que se han revelado, Kate Middleton se está “recuperando de manera constante” luego de una cirugía a la que se sometió el pasado 16 de enero. Apenas un mes después de su operación, se fue de vacaciones a Sandringham Estate de la firma en Norfolk, Inglaterra, para tomar un poco de aire fresco y tener más tranquilidad durante su proceso de recuperación.

Después de esclarecer las dudas de sobre la salud de Kate, la gente se cuestionó los motivos por los que el príncipe William decidió no asistir a la misa conmemorativa, según reportes oficiales la ausencia del príncipe no se encuentra relacionado con el estado de salud de la princesa. William justificó su ausencia por “motivos personales”, y no se encuentra previsto que regrese a su agenda oficial durante la semana.

Kate Middleton se sometió a una operación desde el pasado 16 de enero, desde ese momento la información del estado de salud de la princesa es escasa, esto ha provocado inquietud en el pueblo británico, es por ello que la información que regala el Palacio de Kensington permite que tranquilizar a los ciudadanos, se espera que Kate vuelva a la vida pública el próximo mes de abril, según reveló la Casa Real Británica en uno de sus últimos comunicados.

