Esta es la razón por la que no debes confiar en relojes inteligentes que dicen controlan el azúcar en sangre

La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) ha dirigido su atención hacia los relojes inteligentes que aseguran ser capaces de medir los niveles de glucosa en sangre sin la necesidad de perforar la piel. La agencia gubernamental insta a los usuarios a no confiar en estos dispositivos, ya que no han sido autorizados ni aprobados por la FDA para llevar a cabo dicha función.

La advertencia subraya la importancia de no depender de dispositivos inteligentes portátiles que afirmen detectar niveles de glucosa en sangre de manera no invasiva, ya que esto podría llevar a mediciones inexactas con consecuencias graves para la salud. La FDA destaca que, hasta la fecha, no ha autorizado ningún reloj o anillo inteligente para medir o estimar los valores de glucosa en sangre de manera independiente.

Los vendedores de estos relojes inteligentes y anillos inteligentes afirman que sus dispositivos miden los niveles de glucosa en sangre sin necesidad de pincharse el dedo o perforar la piel. Afirman utilizar técnicas no invasivas. Estos relojes inteligentes y anillos inteligentes no prueban directamente los niveles de glucosa en sangre -Declara la agencia en su comunicado

La FDA advierte que el uso no supervisado de estos dispositivos podría acarrear riesgos adicionales para aquellos que padecen enfermedades graves, como la diabetes . Mediciones incorrectas de glucosa en sangre pueden resultar en errores en el control de la diabetes, incluyendo dosis incorrectas de insulina u otros medicamentos, lo que podría llevar a niveles peligrosamente bajos de glucosa y consecuencias graves como confusión mental, coma o incluso la muerte.

Cabe destacar que, en el último año, algunas grandes empresas tecnológicas, como Apple y Samsung, han anunciado planes para incorporar tecnologías de monitoreo de glucosa en sangre no invasivas en sus relojes inteligentes. Sin embargo, la FDA advierte que estas funciones aún no han sido aprobadas y, por lo tanto, los usuarios deben ser cautelosos al depender de ellas.

¿Qué dispositivos sí funcionan?

La agencia recomienda a las personas que utilicen dispositivos inteligentes junto con tecnologías probadas y autorizadas, como los dispositivos de monitoreo continuo de glucosa (MCG). Además, insta a los proveedores de atención médica a informar a los pacientes sobre los riesgos asociados con el uso de dispositivos no autorizados para medir la glucosa en sangre.

