Le salvó la vida a una perrita y viajan juntas en moto por América Latina

¡Me sorprendió! ¡Su primer día de moto fue genial! Yo llegué de Córdoba con la butaca ya instalada en la moto y pensando en probar si se adaptaba o no, si le gustaba o no. La verdad, no tenía idea de cómo se iba a sentir y probé... Le puse las antiparras, se la dejó súper tranquila; le puse un pañuelo para protegerle las orejitas (¡ama los pañuelos!) y la subí a la moto