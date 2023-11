Olvídate de los molestos anuncios de celular con este truco

Los anuncios en los dispositivos móviles son una fuente común de frustración para muchos usuarios mientras navegan por la web, usan aplicaciones o incluso desbloquean su pantalla; estos anuncios pueden interrumpir la experiencia del usuario y consumir datos. Aquí te presentamos un truco paso a paso para lograr un entorno sin interrupciones publicitarias en tu celular.

Posible presencia de software malicioso

Si experimentas problemas como anuncios emergentes persistentes, cambios no autorizados en la página de inicio, o el motor de búsqueda de Chrome, así como la aparición constante de barras de herramientas o extensiones no deseadas, redirecciones a sitios desconocidos o alertas sobre virus o dispositivos infectados, es posible que tu dispositivo tenga software no deseado o malicioso .

Cómo evitar que aparezcan anuncios en tu celular Android

Modo seguro y eliminación de aplicaciones problemáticas:

Mantén presionado el botón de encendido de tu teléfono o tablet Android

En la pantalla, mantén presionado el botón «Apagar» o «Reiniciar».

Confirma que deseas reiniciar el dispositivo en «Modo seguro» , visible al reiniciar en la parte inferior.

, visible al reiniciar en la parte inferior. Elimina las aplicaciones problemáticas , una por una.

, una por una. Reinicia el dispositivo y verifica si el problema persiste.

y verifica si el problema persiste. Reinstala las aplicaciones eliminadas, manteniendo una lista de estas para facilitar la reinstalación.

Detener notificaciones molestas de un sitio web:

Abre Chrome dispositivo Android.

Visita el sitio web del que deseas dejar de recibir notificaciones.

En la esquina superior izquierda, selecciona el candado o la opción «Bloquear» y luego «Permisos».

Si no encuentras la opción «Permisos» , significa que el sitio web no tiene notificaciones activadas.

, significa que el no tiene notificaciones activadas. Selecciona «Notificaciones».

Desactiva la opción «Mostrar notificaciones».

Siguiendo estos pasos, podrás eliminar anuncios no deseados, ventanas emergentes y software malicioso de tu dispositivo. Recuerda mantener tus aplicaciones actualizadas y descargar contenido solo de fuentes confiables para evitar problemas futuros, según las recomendaciones de Google .

