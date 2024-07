VIDEO: Asaltante muere atropellado tras robarle el celular a un adulto mayor

Un asaltante murió atropellado después de que le robara el celular a un adulto mayor que tranquilamente caminaba por la calle; el delincuente corrió para no ser atrapado ni identificado, sin embargo, su destino mortal fue sentenciado por un autobús de pasajeros; el video que rápidamente se ha vuelto viral, ha provocado distintas reacciones entre los internautas.

Las niñas y niños, las mujeres embarazadas, las personas con discapacidad y los adultos mayores , son los más personas más vulnerables en una sociedad. Es por ello que en todo momento deben estar acompañadas para que no sean víctimas de robo, secuestro, extorsión u otros delitos que puedan afectarlos física y emocionalmente.

¿Cómo pasó el accidente y por qué fue atropellado el asaltante?

Los hechos ocurrieron el viernes 19 de julio en Sao Paulo, Brasil, en la zona oeste de dicha ciudad, que es una de las más pobladas del país y de todo el mundo. Desde que las fuertes imágenes fueron compartidas en redes sociales, los internautas no han dejado de comentar y reaccionar sobre el desenlace del delincuente.

En el video se puede apreciar cómo el adulto mayor se encuentra hablando por teléfono en la calle y sin levantar sospecha un hombre se coloca a su lado para después arrebatarle su celular en un rápido movimiento para después emprender la huída, sin saber que más adelante perdería la vida por atravesarse en el camino de un autobús.

Aunque el adulto mayor no pudo hacer nada al ser despojado de su celular , las cámaras de un negocio y un semáforo captaron que el asaltante no llegó tan lejos porque tras correr y meterse en el carril de un autobús de pasajeros, fue arrollado. Debido a que el delincuente salió intempestivamente, la unidad no tuvo oportunidad de frenar.

¿Qué pasó con el asaltante?

Según medios brasileños, el asaltante tan solo tenía 17 años y pese a ser atropellado y su cuerpo fuera arrastrado por la unidad, fue rescatado aún con vida por los servicios de emergencias. No obstante, después de llegar al hospital perdió la vida por sus heridas de gravedad.

¿Cómo reaccionaron las redes sociales por el atropellamiento del asaltante?

Después de que se difundiera el video del robo y el atropellamiento del asaltante, los internautas tuvieron opiniones encontradas. Mientras que unos aseguraban que el destino mortal fue por obra del karma, otros señalaron que el adulto mayor también tuvo la culpa, debido a que pudo evitar ser asaltado al no usar su celular en plena calle.

