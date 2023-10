Manipuladores: Las maneras en que los perros controlan a los humanos

Esas miradas tiernas y ojos redondos son capaces de derretir corazones humanos y hacer que los perros obtengan lo que desean , ya sea un bocado de comida, un lugar en la cama o incluso un masaje. Con el pasar de los años, los perros han logrado convertirse en una de las mascotas más adorables y queridas por los seres humanos. Sin embargo, ¿sabía usted que con el pasar del tiempo han logrado desarrollar una serie de estrategias de manipulación que les permiten conseguir lo que quieren de sus dueños? Y es que, aunque su amor y lealtad hacia sus amos son innegables, también son maestros en el arte de la persuasión.

Desde el momento en que un perro se convierte en parte de una familia, su capacidad para manipular a sus dueños se pone en marcha. Se convierten en compañeros incondicionales, ofreciendo amor, fidelidad y apoyo inquebrantables. No obstante, a cambio, esperan cariño y, por supuesto, comida.

¿Cómo logran los perros manipular a sus dueños?

Según un estudio publicado en la revista ‘Proceedings of the National Academy of Sciences’ (PNAS) , los perros han desarrollado a lo largo de su proceso de domesticación una serie de características y comportamientos que facilitan la comunicación con los humanos.

Una de las armas más poderosas de los perros es su capacidad para mover las cejas de manera expresiva, un gesto que es mucho más común en ellos que en sus parientes salvajes, los lobos . Este movimiento de cejas se asemeja sorprendentemente a la expresión facial que los humanos producen cuando están tristes. La investigación sugiere que este particular movimiento desencadena una respuesta cariñosa por parte de los humanos, generando una comunicación más efectiva entre ambas especies.

Este estudio llegó a la conclusión de que las “cejas expresivas de los perros son el resultado de una selección basada en las preferencias de los humanos”, lo que las convierte en una herramienta de manipulación efectiva para los caninos. Pero las cejas expresivas no son la única estrategia en el arsenal de manipulación de los perros . También hacen un uso extensivo del contacto visual para pedir ayuda o apoyo, utilizando esa expresión de “ojos de cachorro” o una mirada llena de ternura para convencer a los humanos.

