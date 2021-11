Cómo podría verse el Apple Car: crearon render a partir de patentes

Apple estaría dando un gran salto en el mundo de la tecnología al pasar de los celulares hacia la movilidad, pues rumores apuntan que la compañía de la manzana está desarrollando su propio coche eléctrico, el Apple Car.

A pesar de que, por el momento, todo lo relacionado al coche de Apple se limita a meras especulaciones, un equipo de diseñadores mostró al mundo una imagen mucho más clara de lo que podría llegar a ser el automóvil del futuro, al crear un modelo interactivo en 3D del Apple Car a partir de “auténticas patentes” de la compañía.

El equipo de diseñadores de Vanarama, empresa británica de renta de autos, compartió su visión de lo que sería el primer transporte de la compañía fundada por Steve Jobs.

En el render se aprecia un automóvil de diseño futurista color blanco que resalta por su cubierta cristalizada en su totalidad que une a las ventanas, parabrisas y techo solar. El chasis no se extiende hasta las puertas y no divide los paneles de vidrio.

La versión de Vanarama del Apple Car cuenta con puertas adaptables y en su interior una cabina de 365 grados, un volante conectado con la asistente de voz Siri y un salpicadero que muestra una pantalla táctil gigante.

No obstante, algunos no apreciaron la propuesta de los diseñadores. “Dios, esperemos que Apple Car no se parezca a esto”, compartió el portal británico de reseñas de tecnología Tom’s Guide.

El mismo sitio señaló que el equipo de Vanarama se olvidó de que el Apple Car se trata de un coche eléctrico , al apuntar que los diseñadores agregaron al auto una caja de cambios, cosa de la que carecen los vehículos alimentados por baterías.

El Apple Car podría ser una realidad

Algunos medios han divulgado información acerca del desarrollo de un vehículo autónomo que podría ser lanzado en 2024 por parte de Apple. A pesar de la circulación de los rumores, la compañía no ha desmentido ni verificado esta información.

En cambio, han brindado declaraciones que fortalecen la idea de que pronto se verá por las calles al Apple Car, pues el director ejecutivo de Apple, Tim Cook, sostuvo en abril pasado una entrevista en la que habló sobre el futuro de la compañía.

“La autonomía en sí misma es una tecnología clave (...) un coche autónomo es un robot, y hay muchas cosas que se puede hacer con la autonomía. Y vamos a ver qué hace Apple”, apuntó Cook.

