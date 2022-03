TikTok: Novio iba a pedir matrimonio, pero se la cae el anillo al mar

Si todo marcha bien, una pareja vive este momento solo una vez en su vida. Se trata de un recuerdo único e insustituible para muchas personas en el mundo, hablamos de la propuesta de matrimonio. Sin embargo, para estos novios, que se viralizaron en TikTok, ese momento será recordado como un blooper. Al novio se le cayó el anillo al mar.

El novio perdió el anillo de compromiso en el mar

Todo parecía un cuento de hadas, el novio y la novia caminaban en un atardecer por la playa, ambos vestidos con ropas ligeras de color blanco. Él lo había planificado todo, incluso una fotógrafa se encontraba escondida, esperando el momento indicado.

Acto seguido, el novio se hincó para hacerle la gran propuesta. Al darse cuenta de lo que pasaba, la novia se emociona, y en el video se escuchan los gritos de ánimo de los presentes, que estaban escondidos esperando la propuesta.

Canva

Pero dentro del plan, minuciosamente armado, el hombre no contaba con la marea y las olas. Es que justo cuando se hinca sobre la arena, y saca el anillo de su caja, este se cae al agua del mar.

Tanta mala suerte tuvo este hombre, que una ola pasó justo por encima y lo arrastró hacia adentro. El video de TikTok finaliza con la voz de uno de los presentes que no puede creer lo que está viendo. “Se le cayó” dice la persona que filma, mientras otra de las invitadas para celebrar el momento, mira sin saber qué hacer.

El joven novio se queda mirando la arena, casi en estado de shock por lo que le acaba de suceder, mientras que el anillo se pierde en el mar.

Las reacciones al video de TikTok

El video de TikTok , lejos de ser trágico, se convirtió en un accidente que les divirtió a todos, menos al novio, por supuesto.

El lado cómico se explotó también, gracias a la música que agregaron en las imágenes, se trata de la canción viral de Un velero llamado Libertad, de José Luis Perales, obra que encaja justo con la terrible situación de esta pareja, cuya petición de matrimonio se vio saboteada por el mar.

Sin duda que lo entretenido del video de TikTok , no solo es ver cómo el desgraciado novio entra en pánico, sino también los cometarios de los internautas, que se hicieron un festín con la tragedia del anillo arrastrado por el mar. “No lo había comprado y fingió para ahorrarse el gasto”, “Es una señal que no deben casarse jaja”, “Es una señal del cielo”, fueron algunos de los comentarios.

Gm