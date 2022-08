Fiesta millonaria: Abuelita regala aguacates en lugar de dulces

Es común que en las fiestas de cumpleaños, los anfitriones regalen dulces o recuerdos a sus invitados; sin embargo en redes sociales se hizo viral el video de una abuelita quien quiso destacar del resto al obsequiar aguacates.

Sí, así como lo lees, en el video de escasos 10 segundos se muestra a la mujer sentada en una silla de plástico a la mitad de lo que parece ser un patio, y a lado de ella tiene un gran costal blanco lleno de aguacates, mismos que va repartiendo entre los invitados que se forman, ya sea niños o adultos.

Abuelita regala aguacates en su fiesta en lugar de dulces

A pesar de que en ningún momento se especifica el lugar donde está grabado el video, muchos de los internautas se mostraron sorprendidos por el hecho de que la mujer esté regalando aguacates , como si estos fueran sumamente accesibles para cualquier bolsillo.

El video compartido en TikTok por la usuaria @halemmmm, quien al parecer es la nieta de la festejada, ya cuenta con más de 82 mil reproducciones. Así como miles de comentarios en los que se destaca el hecho de que la mujer regala un alimento que actualmente alcanza precios muy elevados no solo en México, sino en otros países de Latinoamerica.

“El rico humillando al pobre”, “Con lo caro que están en Honduras, me daría el doble por favor”, “Uy y esos millonarios donde están para que me inviten a un cumple”, “Dónde me formo yo quiero la mitad del saco”, son algunos de los comentarios que más destacan.

Además varios aplaudieron el hecho de que en lugar de dulces se den obsequios más funcionales y nutritivos como los aguacates.

Mujer regala aguacates y se vuelve viral en TikTok

El caso es que el video también está acompañado del hashtag comedia, por lo que varios internautas se han cuestionado sobre la veracidad del video, ya que este podría estar descontextualizado, y no tratarse de una fiesta de cumpleaños en la que la anfitriona regala aguacates a sus invitados.

Así que, tú qué opinas de esta situación: ¿Crees que sea el contexto real? ¿Te animarías a regalar algo así en lugar de dulces?

