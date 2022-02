Abuelita duerme desde hace días en un cajero a la espera de su hijo

Una abuelita de Bolivia ha conmovido a todo internet luego de viralizarse las imágenes de ella durmiendo en un cajero automático, donde dice esperar a su hijo quien, desde hace días, la dejó ahí con la promesa de que volvería.

Se trata de una mujer de 80 años de edad, cuya triste historia fue compartida por redes sociales, luego de que varias personas denunciaran ante las autoridades que la abuelita llevaba varios días durmiendo a lado de un cajero ubicado en la ciudad de La Paz y que se negaba a retirarse.

De acuerdo con medios locales, la abuelita se ha negado a irse a un lugar más seguro con el argumento de que está esperando a su hijo, un taxista identificado como Edgar Mendoza, quien desde hace días la dejó en el cajero con la promesa de que no tardaría en regresar por ella.

“Yo estoy aquí esperando a mi hijo y no me voy a mover. No me voy a ir, porque mi hijo vendrá a recogerme. Agradezco a Dios, porque en este lugar he dormido muy bien”, expresó la adulta mayor para los medios.

La historia de esta abuelita ha conmovido a cientos de usuarios en redes sociales y ciudadanos locales, quienes han aportado su ‘granito de arena’ llevando frazadas, alimento y bebida a la mujer mayor.

Sin embargo, las autoridades del lugar han advertido que, a pesar del apoyo de la gente, lo más apropiado es retirar a la abuelita del cajero y llevarla a un hogar para adultos mayores, donde tendrá todas las atenciones pertinentes. Para ello, han pedido el apoyo de los familiares.

“Ella no quiere retirarse si no viene su hijo. Ella tiene un poco de desconfianza y seguiremos tratando de convencerla para ir a una casa hogar”, indicó la trabajadora social de la Plataforma del Adulto Mayor en Bolivia, Rosmery Bautista.

Abuelita repara su celular porque nietos no le marcan

Tal como el caso anterior, varios adultos mayores han sufrido del menosprecio de los familiares. La señora Aurora Hernández es un ejemplo más de este lamentable fenómeno, pues se viralizó en redes sociales luego de que fue a la Plaza de la Tecnología a reparar su celular, el cual ella decía no servía ya que a sus hijos y nietos no le contestaban la llamada.

En el video que fue captado por las cámaras de seguridad de la plaza y de los locales se puede apreciar el momento en el que la mujer mayor se acerca a uno de los locales para solicitar una reparación.



Mujer creía que su celular no funcionaba, pero sus hijos no le llamaban

Al no contar con la cantidad de dinero que le pedían para arreglar su teléfono, la mujer se marcha de la plaza, pero a lo lejos otro hombre que trabaja en el lugar le grita y le pide a la abuelita que se acerque al local para ayudarla a resolver su problema.

El hombre le dice a la mujer que no se preocupe, que él reparará su celular de la “falla” y en poco tiempo podrá hablar con sus hijos y nietos. El hombre busca el número de teléfono de los hijos y nietos de la mujer y logra hablar con uno de ellos, a quien le pide visitar a la abuelita, ya que es lo único que pide.

