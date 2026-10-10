Apple habría reducido los pedidos de componentes para sus nuevos teléfonos de gama alta, el iPhone 18 Pro y el iPhone 18 Pro Max, luego de que las ventas no alcanzaran las expectativas iniciales.

El reporte provocó una caída en las acciones de la compañía y volvió a poner sobre la mesa los desafíos que enfrenta el mercado de los smartphones.

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Reducción de los pedidos de Apple del iPhone 18

De acuerdo con un reporte de Nikkei Asia, retomado por Reuters, Apple solicitó a algunos de sus proveedores disminuir la producción de componentes destinados a los modelos iPhone 18 Pro y Pro Max.

El ajuste sería de, al menos, 15% durante octubre en comparación con las cantidades que la empresa había solicitado inicialmente.

Tras conocerse la noticia, las acciones de Apple retrocedieron más de 1.6% en las operaciones previas a la apertura del mercado del viernes 9 de octubre, según Forbes.

¿Por qué habría caído la demanda del iPhone 18?

Uno de los factores señalados es el incremento en los precios de los dispositivos. En Estados Unidos, el iPhone 18 Pro tiene un precio inicial de mil 199 dólares, mientras que el iPhone 18 Pro Max comienza en mil 299 dólares.

Ambas cantidades representan un aumento de 100 dólares frente a los precios iniciales de sus antecesores, los modelos iPhone 17 Pro.

Otro elemento es el calendario de lanzamientos de Apple. A diferencia de años anteriores, la compañía no presentó un modelo estándar iPhone 18 junto con las versiones Pro, sino que habría pospuesto su lanzamiento para el próximo año.

¿Apple cancelará modelos por esta reducción?

Esto no significa como tal que Apple vaya a dejar de distribuir los modelos 18 o que habrá menos unidades disponibles en el mercado.

Será en lo que resta del año cuando las ventas puedan determinar cuáles son realmente los factores ante esta reducción en Apple, si son por la compañía o por la compra de teléfonos en general.

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