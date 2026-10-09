¿Eres de los que le habla feo a la IA cuando no entiende una instrucción? ¿Le dices de cosas a Chat GPT, Gemini o Claude cuando se equivoca o le pides lo mismo cinco veces? Tal vez sea momento de respirar antes de escribir.

Anthropic, la empresa detrás de Claude, actualizó sus políticas para prohibir el comportamiento abusivo o cruel que sea reiterado e innecesario hacia sus modelos de inteligencia artificial.

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¿Qué conductas estarán prohibidas al usar Claude?

La nueva política de Anthropic contempla los casos extremos en los que una persona actúa de manera cruel o abusiva contra Claude de forma sostenida y sin una finalidad clara.

La empresa aclaró que la regla no busca castigar las expresiones habituales de frustración, las críticas a las respuestas o las pruebas de sus capacidades.

We’re beginning a process of publishing more frequent reports on model behavior, beyond what appears in our system cards and regular risk reports.



Today’s report describes four types of behaviors we’ve identified during evaluations and internal use. In each, Claude acted on real… — Anthropic (@AnthropicAI) October 9, 2026

Cuestionar una respuesta equivocada o señalar que la herramienta no está cumpliendo una instrucción no equivale automáticamente a infringir las reglas. La restricción apunta a interacciones persistentemente abusivas y sin un propósito.

Anthropic también explicó que Claude ya puede terminar conversaciones en casos excepcionales cuando detecta interacciones persistentemente dañinas o abusivas. Esta política entrará en vigor el próximo 12 de noviembre.

¿Anthropic puede bloquearte por insultar a Claude?

La política de la empresa está centrada en los casos reiterados y extremos, y mantiene como mecanismo principal la posibilidad de que Claude finalice la conversación.

Esto generó incertidumbre entre los usuarios al preguntar si ¿una inteligencia artificial puede sentir “desprecio”? La respuesta corta es no, pero sí se busca tener un llamado bienestar de los modelos de IA y cómo se interactúa con ellos.

Por lo pronto, puedes cuestionar sus respuestas y exigirle que corrija errores; el límite anunciado por Anthropic está dirigido a la crueldad constante e innecesaria.

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