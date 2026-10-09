Ángela Aguilar vuelve a estar en el centro del huracán, tras celebrar una fiesta de cumpleaños 23 años, pues, después de que se difundieran imágenes de la celebración, usuarios de redes sociales comenzaron a señalar supuestas similitudes con el festejo que Cazzu organizó para su hija Inti.

Pero ¿Qué detalles encendieron las críticas y por qué volvieron a poner a la cantante en el ojo del huracán? En adn Noticias te contamos.

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Así fue la fiesta de cumpleaños 23 de Ángela Aguilar

Ángela Aguilar celebró sus 23 años el jueves 8 de octubre con una reunión privada en compañía de familiares, amigos cercanos y su esposo, Christian Nodal.

Conforme avanzó el festejo, algunos detalles comenzaron a salir a la luz gracias a las publicaciones de su hermano, Leonardo Aguilar, y no faltó quien les pusiera la lupa.

La decoración estuvo llena de tonos rosa, fucsia y magenta, con mantelería satinada, vajilla rosada, rosas rojas, velas y un letrero luminoso con las iniciales “AA” y la frase “23 Birthday”.

La noche también tuvo fuegos artificiales y una cena que, por lo visto, no fue cualquier cena: entre los platillos destacaron el caviar, los rollos de langosta, el arroz crujiente con atún picante y las hamburguesas de carne wagyu.

También hubo nuggets de pollo, papas a la francesa, ensalada César y una barra de postres; todo parecía parte de una celebración de lujo, pero hubo un detalle que terminó robándose la conversación: la decoración con elementos de inspiración oriental e incluso, las personas fueron con vestimenta oriental… Y sí, las redes sociales hicieron lo suyo.

Fiesta de Ángela Aguilar Ángela Aguilar celebra 23 años de vida. (IG Leonardo Aguilar)

¿Por qué comparan la fiesta de Ángela Aguilar con la de Inti?

Las fotografías del cumpleaños de Ángela comenzaron a circular y las comparaciones con la fiesta de Inti, hija de Cazzu y su progenitor, Christian Nodal, no tardaron en aparecer.

La pequeña celebró sus tres años en septiembre con una fiesta infantil inspirada en la película Mulán, cuya ambientación también tenía elementos de inspiración oriental y de igual forma, las personas fueron vestidos acorde a la temática.

¿La razón de las comparaciones? En el festejo de Inti hubo farolitos de papel, abanicos decorativos, una casita con su nombre y una figura de Mushu, el dragón de la película; algunos invitados incluso llevaron vestimenta tradicional china, conocida como hanfu, para sumarse a la temática.

Con las imágenes de ambas celebraciones circulando por internet, algunos internautas comenzaron a señalar las coincidencias que encontraban, mientras otros cuestionaron si realmente había motivos para compararlas.

Fiesta de Ángela Aguilar Ángela Aguilar celebra 23 años de vida. (IG Leonardo Aguilar)

¿Ángela Aguilar le copió la fiesta a Inti?

Aquí viene la pregunta que muchos se hicieron en redes sociales: ¿se trata de una coincidencia o hay detalles que sí dan pie a las comparaciones?

Hasta ahora, no hay pruebas que demuestren que Ángela Aguilar haya copiado la fiesta de Inti; además, aunque ambas celebraciones incluyeron elementos de inspiración oriental, sus conceptos fueron distintos: la de la pequeña estuvo dedicada al universo de Mulán, mientras que el cumpleaños de la cantante destacó por los tonos rosas y fucsias, así como por su menú de lujo.

Aun así, las imágenes bastaron para que los usuarios comenzaran a sacar sus propias conclusiones. Y tú, ¿qué opinas? ¿Encuentras similitudes entre la fiesta de Ángela Aguilar con la de INTI o crees que las redes sociales están haciendo demasiado ruido?

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